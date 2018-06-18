بوتين والحريري يبحثان سبل عودة اللاجئين السوريين

لندن – “القدس العربي”: ذكر موقع “المونيتور” الأمريكي أنّ رئيس الحكومة اللبنانية المكلف سعد الحريري، تباحث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن سياسات إيران و”حزب الله” في المنطقة وأزمة النازحين.

وبحسب الموقع فقد ناقش الحريري خلال لقائه بوتين في افتتاح كأس العالم، سبل حل المسائل المتعلقة بالنازحين، لأن عملية إعادة النازحين تتطلب إشراك النظام السوري، المعزول دولياً.

ويرى الموقع أنّ الحريري ليس متحمساً للتعاطي مع الرئيس السوري بشار الأسد، خصوصاً في ضوء الموقفين الأمريكي والسعودي من هذه القضية، ملمحاً إلى إمكانية لعب روسيا الدور المحوري بهذا الشأن.

كما تناولت مباحثات بوتين والحريري تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، في ظل الحديث عن دعوة الشركات الروسية للمشاركة في تطوير قطاع النفط والغاز في لبنان.

ولفتت الصحيفة ان بوتين والحريري بحثا موضوع المساعدات العسكرية الروسية إلى لبنان، في وقت تضغط فيه الدول الغربية على بيروت للتخلي عن موضوع الدعم.