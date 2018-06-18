ما علاقة الأمير محمد بن سلمان بـ “عمرة “ الفنانة التونسية لطيفة؟ -(صورة وتغريدة)

لندن-”القدس العربي”:

نشرت الفنانة لطيفة التونسية، على حسابها في “تويتر”، صورة لها في الحرم المكي، وعلقت: “أحمد الله تعالى أن أنعم على بالعمرة في رمضان، وأن قدر لي أجمل الأعياد، زائرة لسيدي رسول الله عليه الصلاة والسلام”.

التغريدة وما حوته بجانب صورتها شكلت مفاجأة لمتابعي الفنانة التونسية “لطيفة” ، بجانب ان صورتها في الحرم المكي، فتحت عشرات الأسئلة حول سفرها ، اذ ان لطيفة أصدرت مؤخرا تصريحات على فضائية عربية حول منعها من الحصول على تأشيرة من دخول السعودية، موضحة انها وعند مغادرتها للسعودية قبل 7 أعوام عقب أداء حفل ،ختم على جوازها بالمطار بمنع دخولها مرة أخرى، دون إبداء الأسباب.

غير أن تغريدة الفنانة لطيفة الأخيرة تضمنت شكرا لسفارة السعودية بتونس حيث قالت: “وهنا أقدم شكري وامتناني وتقديري لحكومة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز ملك المملكة العربية السعودية، وولي عهده سمو الأمير محمد بن سلمان، حفظهم الله جميعا”.