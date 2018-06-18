هيئة الحشد الشعبي العراقية تقول إن قصفا أمريكيا قتل 22 من مقاتليها

بغداد : قالت هيئة الحشد الشعبي العراقية اليوم الاثنين إن قصفا أمريكا على الحدود العراقية مع سوريا قتل 22 من أعضائها وأصاب 12 آخرين بجروح.

وأضافت في بيان “في الساعة 22 من مساء أمس الأحد… قامت طائرة أمريكية بضرب مقر ثابت لقطعات الحشد الشعبي من لوائي 45 و46 المدافعة عن الشريط الحدودي مع سوريا بصاروخين مسيرين مما أدى إلى استشهاد 22 مقاتلا وإصابة 12 بجروح”.

وتابعت “نطالب الجانب الأمريكي بإصدار توضيح بشأن ذلك خصوصا أن مثل تلك الضربات تكررت طيلة سنوات المواجهة مع الإرهاب”.(رويترز) .