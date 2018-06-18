فرنسا: أزمة جديدة في هرم حزب ’’الجمهوريون’’ تنذر بمزيد من الانقسام داخله  

باريس- “القدس العربي”- آدم جابر :

أقال لوران فوكييه، زعيم حزب’’ الجمهوريون’’ اليميني التقليدي في فرنسا، نائبته فيرجيني كالملز-بعد أيام من المناوشات السياسية بينهما بسبب انتقادها لنهجه السياسي – وعَين مكانها الوزير السابق جان لونيتي، في خطوة من شأنها أن تزيد من الانقسامات التي يشهدها هذا الحزب منذ الهزيمة المدوية التي مني بها في الانتخابات الرئاسية الأخيرة وانضمام عدد من كوادره بعد ذلك إلى قائمة الحكومة التي شكّلها الرئيس المنتخب إيمانويل ماكرون، بمن فيهم رئيس الحكومة الحالي إدوار فيليب.

وجاءت هذه الخطوة بعد الانتقادات التي وجهتها فيرجيني كالملز لرئيس الحزب لوران فوكييه في الأيام الأخيرة، حيث إنها لم تتوانى في انتقاد منشور وزعه حزب’’ الجمهوريون’’ قبل نحو أسبوع تحت عنوان:’’ من أجل أن تبقى فرنسا هي فرنسا’’، موضحة أنه لم يتم التشاور مع جميع قيادات الحزب بشأن هذا المنشور، واصفة تلك الخطوة بأنها’’ مثيرة للقلق’’. كما اعتبرت هذه الأخيرة في مقابلة نشرتها صحيفة ’’لوبارزين’’ يوم الأحد أن فوكييه ’’يثبت يوماً تلو الآخر أنه يهتم فقط بالدفاع عن خطه السياسي ومحاولة فرضه، بدل السعي إلى توحيد الحزب بكافة أجنحته’’. في حين، انتقد لوران فوكييه ’’الترحك أحادي الجانب’’ من نائبته بعد انتقادها لكيفية الحكم في هرم الحزب، وحثّها على ضرورة ’’التحرك جماعياً’’ من أجل ’’ إعادة اليمين إلى الطريق الصحيح’’.

ويأتي هذا القرار ليضع نهاية لنحو أسبوعين من الصراع السياسي المفتوح بين فوكييه وفيرجيني كالملز اللذين ينتميان إلى جناحين مختلفين في حزب الجمهوريين اليميني ويفتح فصلاً جديدا من فصول الأزمة التي يشهدها هذا الحزب منذ فضيحة الوظائف الوهمية لزوجة فرانسوا فيون، مرشحه للانتخابات الرئاسية الأخيرة، والتي كانت من أسباب هزيمته التاريخية في تلك الانتخابات. فالأول( لوران فوكييه ) -الذي تم انتخابه على رأس الحزب في شهر ديسمبر الماضي- يعدُ قائد الجناح المتشدد في الحزب، لدرجة أن بعض مواقفه تتطابق أحيانا مع مواقف اليمين المتطرف، خاصة فيما يتعلق بالمهاجرين والمسلمين. ويقدم الأخير نفسه على أنه مناصر للطبقة الوسطى.

في المقابل، تعتبرُ فيرجيني كالملز ليبرالية موالية لأوروبا وتقول هذه الأخيرة إنها لا تريد للحزب أن ينكمش على نفسه وينجرف إلى أقصى اليمين. وفي أبرز ردود الفعل على إقالتها قال رئيسُ الحكومة الأسبق وعمدة مدينة بوردو آلين جوبيه- وهو من صقور الحزب- في تغريدة على “تويتر” إن فيرجيني كالملز ـ النائبة الأولى لعمدة بوردو- هي ’’إمرأة شجاعة و لديها قناعات’’.

وتأتي هذه الأزمة الجديدة لتعقد الأمور أكثر داخل حزب’’ الجمهوريون’’ قبل نحو عشرة أشهر من موعد الانتخابات البرلمانية الأوروبية، التي ترجح أحدث استطلاعات الرأي حتى الآن تصدر حركة الرئيس إيمانويل ماكرون الجمهورية إلى الأمام لها، متقدمة على حزب’’ التجمع الوطني’’ اليميني المتطرف بزعامة مارين لوبان، بينما تضع حزب’’ الجمهوريون’’ في المرتبة الثالثة، بفارق ضئييل عن حركة فرنسا العصية اليسارية بزعامة جان ليك ميلانشون .