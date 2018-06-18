استشهاد طفل فلسطيني بغزة متأثرا بجراح أصيب بها برصاص الاحتلال

غزة:أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، مساء اليوم الإثنين، عن استشهاد طفل فلسطيني متأثر بجراح أصيب بها، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، خلال مشاركته في مسيرات “العودة”، قرب الحدود الشرقية للقطاع.

وقال أشرف القدرة، المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة، في تصريح وصل “الأناضول” نسخة منه، إن الفلسطيني زكريا حسين بشبش (13عامًا) “استشهد متأثرًا بجروحه التي أصيب بها برصاص الاحتلال في البطن شرق مخيم البريج قبل أيام”، خلال مشاركته في مسيرات العودة.

ومنذ نهاية مارس/آذار الماضي، يشارك فلسطينيون في مسيرات سلمية، قرب السياج الفاصل بين غزة وإسرائيل، للمطالبة بعودة اللاجئين إلى مدنهم وقراهم التي هُجروا منها في 1948، وهو العام الذي قامت فيه إسرائيل على أراضٍ فلسطينية محتلة.(الأناضول).