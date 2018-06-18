هازارد يبعث لريال مدريد رسالة مُثيرة للجدل!

لندن-”القدس العربي”:

عاد نجم تشيلسي إدين هازارد، للحديث عن مستقبله الموسم القادم، باعثًا رسالة واضحة وصريحة لرئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز، مفادها باختصار شديد، أنه يُرحب بارتداء القميص الملكي الأبيض، إذا كان لسلطان القارة العجوز نية حقيقية في تخليصه من “ستامفورد بريدج” بعد كأس العالم.

وألمح أفضل لاعب في البريميرليغ سابقًا، إلى رغبته في مغادرة غرب لندن في أسرع وقت ممكن، لكن بشكل غير مباشر، موضحًا أنه يرفض فكرة البقاء مع البلوز دون رؤية خطة واضحة لتطوير الفريق، أي يريد الحصول على وعد بضم صفقات من العيار الثقيل، وذلك في الوقت الذي تُفيد فيه التقارير أن أوضاع النادي ستزداد صعوبة في المرحلة القادمة.

ويواجه ممثل الحي الراقي في عاصمة الضباب الكثير من الصعوبات، خصوصًا على الصعيد المادي، بعد تفاقم أزمة المالك رومان أبراموفيتش والحكومة البريطانية، على خلفية تعطيل الإجراءات الروتينية لتجديد رخصة عمله في المملكة المُنتهية منذ أكثر من ثلاثة أشهر، حتى بعد حصوله على جنسية العدو المُحتل للأراضي الفلسطينية، لتسهيل دخوله لندن، بسبب المشاكل السياسية بين روسيا وبريطانيا.

وكانت “القدس العربي” قد أشارت إلى أن الملياردير الروسي تورط في ضخ مبالغ طائلة للجنة المُنظمة لمونديال 2018، شأنه شأن “كل” رجال الأعمال الروس، الذين أجبرهم الرئيس فلاديمير بوتين، على دعم البلاد “ماديًا” في تنظيم الحدث الكروي الأهم على مستوى العالم، مقابل عدم صعقهم بالقانون، الأمر الذي انعكس تأثيره على تشيلسي في السنوات الثلاث الماضية بالذات، بتغيير السياسة المُتبعة من الإنفاق ببذخ لتقشف واستثمار لجمع الملايين.

والآن، جاء الدور على هازارد ليُظهر الوجه الآخر لمسؤولي ناديه اللندني، مشيرًا إلى أنه لن يقبل البقاء لموسم آخر، إذا لم يشعر برغبة الإدارة في تحسين جودة الفريق، وفي هذا الصدد قال في مقابلة مع صحيفة “ليكيب”. “إذا لم أغادر تشيلسي، فهذا سيكون بناء على إظهار رغبتنا في تحسين الصورة التي كنا عليها الموسم الماضي، بطبيعة الحال، لن أبقى إذا صار أسوأ”.

وفي رده على سؤال حول رغبته في الذهاب إلى الريال وربط هذا الأمر برفضه فكرة تمديد عقده مع البلوز، فأجاب قائلاً “قد أكون ضمن القائمة التي يبحث عنها ريال مدريد. لذا الأمر بسيط للغاية، إذا كانوا يرغبون حقًا في الحصول على توقيعي، فهم يعرفون ما يجب القيام به”.

وأتم حديثه “إذا كان انتقالي إلى ريال مدريد لمجرد الذهاب إلى هناك، فلا أفضل ذلك. كما قُلت مُسبقًا، ما أريده حقًا هو مشروع، ومشروعي مع تشيلسي لم ينته بعد. الآن هدفي مثل بقية زملائي في المنتخب، نُريد تحقيق هدفنا في كأس العالم، ولا أُفضل الحديث عن الانتقالات وما سيحدث في الصيف لأنني سُئلت كثيرًا عن هذا الأمر هنا وفي لندن. فقط سأنتظر ما سيحدث في تشيلسي قبل بداية الموسم القادم، وأريد أن أعرف كذلك ما إذا كان المدرب سيبقى أم لا”.