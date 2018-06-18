روحاني لأمير قطر: الهجوم على الحُديدة سيؤدي لكارثة إنسانية

الدوحة: قال الرئيس الإيراني، حسن روحاني، إن “هجوم السعودية والإمارات على الحُديدة (غربي اليمن)، سيؤدي إلى كارثة إنسانية“، مشددا على أنه “لا حلّ عسكري للأزمة اليمنية”.

جاء ذلك في اتصال هاتفي تلقاه روحاني، اليوم الإثنين، من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بحسب قناة “الجزيرة” القطرية.

من جانبها، قالت وكالة الأنباء القطرية الرسمية (قنا)، إن أمير البلاد تبادل مع الرئيس الإيراني، التهاني بمناسبـة عيد الفطر في اتصال هاتفي أجراه (الشيخ تميم) اليوم، دون أن تذكر المزيد من التفاصيل.

فيما قالت قناة “الجزيرة” إن الرئيس الإيراني أكد خلال الاتصال أنه “لا حلّ عسكري للأزمة اليمنية”، مشيرا إلى أن “هجوم السعودية والإمارات على الحُديدة سيؤدي إلى كارثة إنسانية”.

وبإسناد من التحالف العربي الذي تقوده السعودية، بدأت القوات اليمنية، الأربعاء الماضي، عملية لتحرير الحديدة ومينائها الاستراتيجي على ساحل البحر الأحمر من الحوثيين، المتهمين بتلقي دعم إيراني.

وفي ذات الصدد، اعتبر روحاني أن “سياسة المغامرة لبعض دول الخليج خاطئة وتهدد أمن المنطقة”.

وتابع أن “استمرار الحصار المفروض على دولة قطر ظالم ويضرب أمن المنطقة واستقرارها”.

ومنذ 5 يونيو/ حزيران 2017، تعصف بالخليج أزمة اندلعت بقطع كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، علاقاتها مع قطر وفرضت عليها حصارًا.

وجاءت المقاطعة بدعوى “دعم الدوحة للإرهاب”، وهو ما تنفيه الأخيرة، وتتهم الرباعي بالسعي إلى “فرض الوصاية على قرارها الوطني”.(الأناضول).