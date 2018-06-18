بهذه الطريقة تقرأ أي رسالة محذوفة على الـ “واتس آب”

لندن-”القدس العربي”:

اعتمد تطبيق التراسل الفوري الأشهر “واتس آب” منذ فترة خاصية جديدة تمكن أي مستخدم من حذف رسالته بعد إرسالها بمدة، لكن عددًا من مستخدمي “واتس آب” بدأ يشعر بالضيق، لأنه لا يتمكن من قراءة الرسائل المحذوفة، ورغبته في معرفة ماذا كتب المستخدم وحذفه بعد ذلك.

ويقدم موقع “جادجيتس ناو” التقني المتخصص، طريقة سهلة يمكن من خلالها قراءة أي رسالة محذوفة على “واتس آب “كما يلي:

— ينبغي أن تقوم أولا بتحميل تطبيق منفصل، وهو تطبيق

“Notification History”

— بمجرد تحميل ذلك التطبيق، سيرسل لك كافة إخطارات الهاتف أولا بأول، ليمكنك الاطلاع على أي رسالة، حتى بعد حذفها، على “واتس آب”.

ويقوم التطبيق بتسجيل كافة الإخطاران، بحيث يمكن الولوج إليها في أي وقت.