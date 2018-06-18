تصريحات جديدة لوالد ميغان ماركل من شأنها أن تحرج العائلة البريطانية المالكة -(فيديو)

لندن :(أ ف ب) – كشف والد ميغان ماركل الاثنين أن صهره الأمير هاري طلب منه أن يعطي “فرصة” للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في تصريحات من شأنها أن تحرج العائلة الملكية البريطانية التي من المفترض أن تبقى بمنأى عن السياسة.

وقال توماس ماركل في أول مقابلة تلفزيونية له منذ زواج ابنته في أيار/مايو الذي تعذر عليه حضوره في اللحظة الأخيرة لأسباب صحية، إنه تحدث مع الأمير الذي لم يتسن له أن يتعرف عليه شخصيا، عبر الهاتف عن أمور سياسية. وهو أخبر قناة “آي تي في” البريطانية “صارحته بأني لا أحب دونالد ترامب، فقال لي ،أعطه فرصة لدونالد ترام”. وأضاف “لست مقتنعا بتاتا بذلك لكن هاري يعجبني وهذا رأيه في السياسة ولي آرائي”. وردا على سؤال إن كان هاري من مؤيدي الرئيس الأمريكي، قال ماركل البالغ من العمر 73 عاما والذي سبق أن انتقدت ابنته ترامب “آمل أنه لم يعد كذلك الآن، لكن من الممكن أن يكون قد كان على هذا الحال في تلك الفترة”، مع العلم أنه يفترض بالعائلة الملكية البريطانية أن تبقى خارج السياسة. وبحسب اختصاصي الإنارة السابق هذا في هوليوود، قال الأمير هاري إن قرار خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي “تجربة يصلح خوضها”. وأوضح ماركل “أظن أنه منفتح على هذه التجربة”. وقد تعذر على الرجل السبعيني الذي يعيش في المكسيك أن يرافق ابنته إلى مذبح الكنيسة خلال زفافها في التاسع عشر من ايار/مايو في ويندسور في غرب لندن، بسبب عملية في القلب. وأكثر ما أثير حوله في الإعلام كان قضية الصور التي التقطت في مقابل بدل مالي ونشرت في الإعلام متسببة بحرج كبر للعائلة الملكية البريطانية، وهي شكلت “خطأ فادحا” بحسب ما صرح هو نفسه لاحقا لقناة “آي تي في”. وكشف الرجل السبعيني أن ميغان ماركل “بكت” عندما أعلمها في مكالمة هاتفية أنه سيتعذر عليه حضور زفافها. وفي نهاية المطاف، رافقها حموها الأمير تشارلز إلى المذبح خلال مراسم الزفاف. وهو صرّح “حزنت كثيرا لأنه تعذر علي القيام بذلك … لكن ما من بديل أفضل من الأمير تشارلز″. واستذكر يوم طلب منه الأمير هاري يد ابنته عبر الهاتف، فقال “أنت رجل لبق وأطلب منك أن تعدني أنك لن ترفع يوما يدك في وجه ابنتي وإن قطعت هذا الوعد، ستحصل على بركتي بالتأكيد”. وقال عن صهره إنه “رجل مثير للاهتمام”، متوقعا أن يهمّ الزوجان بإنجاب الأطفال.