إيران.. عالمان سُنيان يدعوان إلى التحقيق في اغتصاب 41 فتاة خلال رمضان -(فيديوهات)

إسطنبول: دعا عالمان سُنيان في إيران السلطات إلى التحقيق في ما يتردد عن اغتصاب 41 فتاة في محافظة سيستان وبلوشستان (جنوب شرقي)، ذات الغالبية السُنية، خلال شهر رمضان الماضي، جراء انعدام الأمن.

وتجمع عشرات المتظاهرين، مؤخراً، أمام مقر الحكومة في مدينة إيرانشهر، مطالبين بإلقاء القبض على الجناة وإعدامهم، وإلا فإنهم سيردون على المجرمين بأسلحتهم الخاصة.

ووفق مكتب المدعي العام في سيستان بلوشستان فإن ثلاث عائلات فقط تقدمت بشكاوى على خلفية تعرض بناتهن لاغتصاب، وأن السلطات اعتقلت شخصا على خلفية تلك الاتهامات.

وقال عبد الحميد إسماعيل زهي، أحد أبرز علماء السُنة في إيران، لموقع “سنّي أونلاين” الإخباري، إن المشكلة في إيرانشهر هي انعدام الأمن.

وأضاف أن المدينة تعاني منذ وقت من حالة انفلات أمني؛ ما أدى إلى تزايد جرائم القتل والابتزاز والخطف التي تهدد أمن الشعب.

ونوه إسماعيل زهي إلى أن نواب الشعب قدموا، في وقت سابق، شرحا تفصيليا عن الوضع الأمني في المدينة أمام الجمعية العامة لمجلس الشورى الإيراني.

ودعا المسؤولين إلى اتخاذ قرارات فعالة في هذا الشأن.

فيما دعا المواطنين إلى التحلي بأعلى درجات ضبط النفس، وعدم تنظيم مظاهرات تُلحق الضرر بالأمن في المدينة.

بدوره، قال خطيب صلاة الجمعة في مدينة إيرانشهر، محمد طيب، إن 41 فتاة تعرضن للاغتصاب في المدينة خلال شهر رمضان.

ودعا طيب المسؤولين إلى إجراء تحقيق حيال هذه الحوادث ومعاقبة الفاعلين.

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من السلطات الإيرانية بشأن هذه الدعوات.(الأناضول).

Iranshahr, SE #Iran Locals rally outside governor's office protesting mass raping of dozens of women & girls. Local judiciary officials deny such claims. Word indicates 41 women & girls were kidnapped & raped. People expressing hatred on social media.

#Iran

June 17

Protests in #Iranshahr (Eastern Iran)against the crimes of the elements of the mullahs regime and the rape of 41 girls

The police force intends to disperse the population@alamma012 @NasserKreadi @Ahmadaljaralah @HassanOuahrra @anwarmalek @AbdullaSAlSaed1 @aldhirabi pic.twitter.com/9YPynZMlYz

— mostafa.m (@MostafaMe4) ١٧ يونيو ٢٠١٨