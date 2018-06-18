بعد أيام من هزيمته المدوية في المونديال.. كيف علق وزير خارجية البحرين على المنتخب السعودي  

“القدس العربي”:

بعد ثلاثة أيام من هزيمة المنتخب السعودي المدوية بخماسية في المباراة الافتتاحية لمونديال 2018 أمام البلد المستضيف روسيا، خرج وزير خارجية البحرين خالد بن أحمد آل خليفة ليدافع عن المنتخب السعودي، وغرد عبر حسابه: “التاريخ الكروي السعودي صفحاته ناصعة، وبطولاته بالذهب لامعة. لا تمحوه مباراة ولا نتيجة. قلوبنا وجوارحنا خضراء مع المنتخب السعودي للأبد”.

اللافت أن تعليق وزير خارجية البحرين لثاني أسوأ خسارة في تاريخ المنتخب السعودي في المونديال بعد هزيمته بثمانية نظيفة أمام ألمانيا في مونديال 2002، جاء في وقت هاجم المستشار في الديوان الملكي ورئيس هيئة الرياضة تركي آل الشيخ ومسؤولون وإعلاميون مقربون من محمد بن سلمان منتخب بلادهم. وصرح آل الشيخ أن “المنتخب السعودي سوَّد وجهه”.