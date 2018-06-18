لماذا خرج رونالدو من حسابات ناصر الخليفي؟

لندن-”القدس العربي”:

رغم تركيز عالم كرة القدم على مونديال روسيا 2018، إلا أن وسائل الإعلام لم تتوقف عن متابعة أخبار الانتقالات الصيفية ومستقبل أبرز النجوم الموسم القادم، على رأس هؤلاء الثنائي نيمار جونيور وكريستيانو رونالدو، وبالأخص الأخير بعد تعقد أوضاعه مع الإدارة.

ومن حين لآخر تتزايد الشائعات حول اقتراب نهاية رحلة صاروخ ماديرا مع النادي الملكي، لعدم توصل وكيله جورجي ميدنيز إلى اتفاق مع الرئيس فلورنتينو بيريز، حول البنود الشخصية في العقد الجديد، أهمها البند الخاص براتبه السنوي، حيث تقول التقارير أن اللاعب يريد الحصول على 80 مليون في الموسم الواحد شاملة الضرائب، في المقابل يُصر رجل الأعمال الإسباني على دفع 25 مليون + 5 أو 6 آخرين في شكل مكافآت.

وأقرت صحيفة “الماركا” المدريدية، بفشل مفاوضات تجديد عقد هداف النادي الأسطوري، حتى أنها علمت من مصادرها الخاصة أن رونالدو وصف عرض رئيس النادي “بالمُثير للسخرية”، كنوع من أنواع الغضب من قبل اللاعب، الذي من المفترض أنه حصل على وعد بالموافقة على كل شروطه، إذا قاد الفريق للاحتفاظ بكأس دوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة على التوالي، وهو ما فعله نهاية الشهر الماضي، بالفوز على ليفربول 3-1 في نهائي كييف.

وارتبط مستقبل أفضل لاعب في العالم آخر عامين بأكثر من عملاق أوروبي، في مقدمتهم باريس سان جيرمان وناديه السابق مانشستر يونايتد، إلا أن وجود جوزيه مورينيو على رأس الجهاز الفني للشياطين الحمر، يُصعب عودة الابن الضال، لتوتر العلاقة بينهما منذ أن كانا معًا في الريال، هذا بجانب استحواذ أليكسيس سانشيز على القميص رقم 7، ما جعل التوقعات تصب أكثر حول إمكانية ذهابه إلى “حديقة الأمراء”، ليُكمل فريق الأحلام القادر على تحقيق طموح الرئيس ناصر الخليفي.

لكن صحيفة “الماركا” . أحبطت رونالدو ووكيله أعماله بأنباء غير سارة من داخل العملاق الباريسي، تُفيد بأن رجل الأعمال القطري أخرج قائد البرتغال من حساباته بنسبة 100%، وذلك ليس لأمور تتعلق بالشق المادي، بل لرغبته في الإبقاء على الساحر نيمار لموسم آخر على أقل تقدير، مع استبعاد فكرة مبادلة النجم البرازيلي برونالدو، من باب أن الخليفي يثق أكثر في نيمار.

وأوضح نفس المصدر، أنه من الأشياء المهمة التي جعلت مدير قنوات “be IN” يستبعد فكرة الاستعانة بخبرات رونالدو الموسم القادم بالذات، حرصه الشديد على مصلحة النادي، لتفادي الدخول في صراع جديد مع الاتحاد الأوروبي، الذي ما زال يُحقق في صفقتي نيمار وكيليان مبابي، لإيجاد أي شبه تُدين بطل فرنسا بخرق قانون اللعب المالي النظيف، وهو ما قد يُجبر الفريق الباريسي على عدم الشراء بمبالغ كبيرة هذا الصيف، ليخرج من مطب اليويفا المُعقد.