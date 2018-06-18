قطر: مونديال 2022 حفزنا على تسريع الإصلاحات لتحسين ظروف رعاية العمال

الدوحة -”القدس العربي” -إسماعيل طلاي:

قال حسن الذوادي الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث القطرية إن حصول قطر على تنظيم مونديال 2022 كان محفّزاً لتسريع الإصلاحات قطر في مجال رعاية العمال، لافتاً إلى أنه في إطار عمل هيئته على تحسين ظروف رعاية العمال، أبرمت شراكات بناءة مع مؤسسات دولية مكنتها من التعامل مع التحديات التي كانت تواجهها بشفافية ومصداقية”.

وخلال كلمته الاثنين في افتتاح الدورة الثامنة والثلاثين لمجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة المنعقدة في مدينة جنيف السويسرية، تحدث الذوادي عن دور بطولة كأس العالم لكرة القدم في تسريع وتحفيز التغيير الاجتماعي الإيجابي في دولة قطر، لا سيما فيما يخص رعاية العمال، قائلاً: “لطالما آمنا بقدرة بطولة كأس العالم على المساهمة في تحقيق التطور الإيجابي اللازم لضمان صحة وسلامة كافة العمال الوافدين الذين يساهمون في بناء وطننا، حيث جاءت بطولة كأس العالم كمحفز لتسريع عملية الإصلاح التي شهدتها هذه المسألة، وفي إطار عملنا على تحسين ظروف رعاية العمال، أبرمنا شراكات بناءة مع مؤسسات دولية مكنتنا من التعامل مع التحديات التي كنا نواجهها بشفافية ومصداقية”.

وأشار إلى جهود اللجنة العليا للمشاريع والإرث الحديث لتحسين معايير رعاية العمال الصارمة، ونظام التدقيق الشامل ذي الأربعة مستويات، وتعاونها مع منظمات دولية عديدة كالاتحاد الدولي لعمال البناء والأخشاب الذي يتخذ من جنيف مقراً له وكلية وايل كورنيل للطب قطر وشركة “إمباكت ليمتد”، وجهودها لتعويض الرسوم التي يدفعها العمال في بلدانهم الأصلية بطريقة غير قانونية لعملاء محليين في تلك البلدان للتوظيف.

وقال الذوادي إن الرياضة وبالتحديد كرة القدم، هي منصة تحاكي القيم الإنسانية لدى الجميع بغض النظر عن معتقداتهم أو ثقافاتهم أو أصولهم المختلفة، وهي تعزز مفاهيم الصدق والنزاهة والتواضع، لا سيما الروح الرياضية واحترام الآخرين، وهي القيم التي يحتاجها العالم اليوم أكثر من أي وقت مضى.

المونديال حافز لدفع عجلة التغيير الايجابي في المنطقة، شراكات بناءة ونوّه إلى أن قدرة الرياضة على جمع الشعوب رغم اختلافاتها هي أحد الحوافز الأساسية التي دفعت دولة قطر لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 “بطولة كأس العالم هي فعالية رياضية غير مسبوقة بقدرتها على جمع كافة أطياف المجتمع الدولي في منصة واحدة، ونريد استثمار هذه القدرة وتوظيفها لدفع عجلة التغيير الإيجابي في منطقتنا حتى نضمن أن تكون بطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022 نقطة تحولية في منطقتنا تترك إرثا مستداما يساهم في تحسين مستقبلنا”.

وأضاف: “ستساهم البطولة في مد جسور التواصل ما بين منطقتنا والعالم، حيث ستوفر لزوار دولة قطر عام 2022 فرصة للتعرف على ثقافة المنطقة العريقة وكرم الضيافة لدى شعوبها في أجواء حماسية تجمع المشجعين والزوار على الشغف بكرة القدم، لنظهر بذلك الصورة الحقيقية عن منطقتنا بعيداً عن الصورة النمطية والمفاهيم الخاطئة التي يُروج لها”.

واختتم الذوادي كلمته بالتأكيد على قدرة الفعاليات الرياضية الكبرى على إحداث التغيير الاجتماعي الإيجابي، داعيا ممثلي المجتمع الدولي الحاضرين في الدورة إلى الوقوف مع دولة قطر لتحقيق هذا الهدف من استضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 والعمل يداً بيد لضمان مستقبل أفضل للأجيال المقبلة، موضحاً أن البطولة تعد فرصة استثنائية للاحتفاء بالقيم الإنسانية التي تجمع كافة شعوب العالم وتعزيز حقوق الإنسان في المنطقة.

وتهدف الدورة، التي تعقد ثلاث مرات سنويا، إلى توفير منصة لأعضاء مجلس حقوق الاإسان لمناقشة سبل تعزيز وحماية حقوق الإنسان في إطار جدول أعمال 2030 للتنمية المستدامة لدى الأمم المتحدة.

وتأتي مشاركة الذوادي في الجلسة في إطار التعاون الوثيق بين اللجنة العليا للمشاريع والإرث والأمم المتحدة خلال العام الماضي، حيث قامت اللجنة العليا في أيلول/ سبتمبر الماضي بتنظيم معرضٍ تحت عنوان “تطويع الرياضة لتحقيق التنمية المستدامة” على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، فيما شارك الأمين العام في فعالية نظمها الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة على هامش أعمال الدورة السابعة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان في شباط/ فبراير الماضي تحت عنوان “استضافة الفعاليات الرياضية الكبرى: تعزيز احترام حقوق الإنسان”، وكان آخرها فعالية نظمها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في نيسان/ إبريل الماضي تحت عنوان “الرياضة من أجل التنمية المستدامة ومنع الجريمة”.