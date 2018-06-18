بلجيكا تسحق بنما 3- صفر

سوتشي – روسيا: اثبتت بلجيكا أن إبداعها وقوتها أكبر من احتمال بنما المشاركة في كأس العالم لكرة القدم للمرة الأولى حيث تجاوز المنتخب المرشح لصدارة المجموعة السابعة الأداء البطولي للحارس خايمي بينيدو والتكتل الدفاعي ليفوز 3-صفر اليوم الاثنين.

واحتاج الأمر إلى تسديدة مذهلة من دريس ميرتنز من فوق الحارس من الجانب الأيمن لمنطقة الجزاء ليفتتح التسجيل في الشوط الثاني ولم يمنح بينيدو أي فرصة بعدما حرمه حارس بنما مع زميليه ايدن هازارد وروميلو لوكاكو من هز الشباك في الشوط الأول.

ومرر هازارد كرة إلى كيفن دي بروين الذي أرسل تمريرة عرضية إلى لوكاكو ليحولها بضربة رأس داخل المرمى في الدقيقة 69.

وجعل مهاجم مانشستر يونايتد النتيجة 3-صفر في الدقيقة 75 بعد تمريرة من هازارد ووضع الكرة من فوق بينيدو.

وستتعزز ثقة بلجيكا التي لم تخسر في اخر 20 مباراة قبل مواجهة تونس وانجلترا في المباراتين المقبلتين. (رويترز).