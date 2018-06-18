حركة “الإخوان المسلمين” في مصر تندد بالزيادات الحكومية الجديدة في أسعار الوقود

نددت جماعة الإخوان المسلمين، التي تعتبرها السلطات المصرية محظورة، الإثنين، بالزيادات الحكومية الجديدة في أسعار الوقود، وفق صفحة الجماعة عبر موقع “فيسبوك”.

يأتي ذلك بعد يومين من قرار حكومي بزيادة أسعار الوقود وتعريفة ركوب سيارات نقل الركاب، وسط مخاوف من موجة تضخم جديدة.

وقالت الحركة “يأبى السيسي ألا يَمُر عيد (الفطر) الفرحة والسعادة على المصريين إلا بمزيدٍ من الضيق والمشقة التي جعلت الطبقة المتوسطة بالأمس على خط الفقر المدقع اليوم”.

وزادت الحكومة المصرية، أول أمس السبت، أسعار الوقود بنسب تتراوح بين 17.4 في المئة و66.6 في المئة، وهي الزيادة الثالثة في أسعار الوقود خلال عشرين شهرا.

وترتب على زيادة أسعار الوقود ارتفاع تعريفة ركوب سيارات النقل بين 10 في المئة و20 في المئة، بحسب الحكومة.

وحملت الجماعة السيسي مسؤولية ما حدث، وعقدت مقارنة بينه وبين محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا، والذي أطاح به الجيش بعد سنة واحدة في الحكم، عام 2012، فيما يعد أنصار مرسي”انقلابا”، ومعارضوه “ثورة شعبية”.

وقالت الجماعة إن مرسي، الذي ينتمي إليها، “رفض رفضا قاطعا أي زيادة على أعباء المواطنين وطالب حكومته بأن تدبر شؤونها بعيدا عن قوت الغلابة (البسطاء)”.

وتدافع الحكومة المصرية الجديدة عن تخفيض الدعم الحكومي للوقود بأنه يهدف إلى “إنقاذ البلاد من الخطر، وتصحيح منظومة دعم المنتجات البترولية، وتعديل التشوهات السعرية”، وفق تصريحات صحافية.

(الأناضول)