الجيش الإسرائيلي يقصف موقعا للمقاومة الفلسطينية وأرضا زراعية جنوبي غزة

غزة: قصف الجيش الإسرائيلي، مساء الإثنين، موقع رصد يتبع لأحد الفصائل الفلسطينية وأرضا زراعية، جنوبي قطاع غزة، دون أن يتم الإعلان عن وقوع إصابات، بحسب شهود عيان.

وقال شهود إن “طائرة إسرائيلية بدون طيار والآليات المدفعية الإسرائيلية قصفوا موقع رصد للمقاومة الفلسطينية، شرقي مدينة خانيونس (جنوب) وأرضا زراعية في ذات المنطقة”، دون الإشارة للفصيل الذي يتبع له الموقع.

وأوضح الشهود أن الجيش الإسرائيلي استهدف موقع الرصد والأرض الزراعية بثلاثة صواريخ وقذيفة مدفعية واحدة.

ولم تعلن الجهات الطبية الفلسطينية عن وصول أية إصابات جراء القصف.

من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إن طائراته الحربية قصفت مواقع تابعة لحركة حماس في غزة. وزعم الجيش أن القصف استهدف “البنية التحتية لحركة حماس″، دون أن يوضح طبيعة هذه البنية التحتية. وأضاف أن القصف جاء ردا على قيام مجموعة ممن وصفهم بـ “الإرهابيين” بإطلاق طائرات ورقية حارقة باتجاه إسرائيل.

وصباح اليوم، أعلن الجيش الإسرائيلي، في بيان له، قصفه 9 مواقع تتبع لحركة حماس في غزة، ردا على إطلاق الطائرات الورقية والبالونات الحارقة باتجاه إسرائيل. وحمّل الحركة المسؤولية عن إطلاق الطائرات الورقية الحارقة.

كما قال الجيش، أمس، إنه أطلق النار قرب مطلقي بالونات وطائرات ورقية حارقة جنوبي القطاع، دون وقوع إصابات.

وقصف، الأحد، سيارة مدنية، في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، قال إنها تعود لأحد مسؤولي خلايا إطلاق الطائرات الورقية، دون أن يؤدي ذلك إلى وقوع إصابات.

وحسب معطيات كشفتها لجنة الأمن والخارجية بالكنيست الإسرائيلي، الخميس الماضي، فإن البالونات والطائرات الورقية الحارقة التي يطلقها فلسطينيون من القطاع، أسفرت عن اندلاع أكثر من 400 حريق بتلك المستوطنات. ووفق المعطيات ذاتها، فإن تكلفة مواجهة تلك الحرائق بلغت نحو 2 مليون شيكل إسرائيلي (نحو 554 ألف دولار).

ويطلق نشطاء فلسطينيون طائرات ورقية وبالونات حارقة، باتجاه الأراضي الإسرائيلية منذ بداية مسيرات “العودة” التي انطلقت نهاية مارس/آذار الماضي؛ ما أسفر عن إحراق آلاف الدونمات الزراعية الإسرائيلية.

(الأناضول)