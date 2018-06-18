العاهل الأردني يجري مباحثات مع نتنياهو في عمّان

“القدس العربي”: قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في بيان، إنه اجتمع، الإثنين، مع عاهل الأردن الملك عبد الله في عمان لمناقشة التطورات الإقليمية.

وقال البيان “جدد رئيس الوزراء نتنياهو التأكيد على التزام إسرائيل بالحفاظ على الوضع الراهن في المواقع المقدسة بالقدس″.

وأعلن الديوان الملكي الأردني أن الملك عبد الله أجرى مباحثات مع نتنياهو خلال زيارة قصيرة له للمملكة.

وقال بيان صادر عن الديوان إن الملك جدد خلال لقائه مع نتنياهو، الإثنين، “ضرورة تحقيق تقدم في جهود حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي استنادا إلى حل الدولتين، ووفقا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية وبما يقود إلى قيام الدولة الفلسطينية على خطوط الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، والتي تعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل، الأمر الذي يشكل السبيل الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة”.

وأضاف البيان أن العاهل الأردني “شدد على أن مكانة القدس كبيرة عند المسلمين والمسيحيين كما هي بالنسبة لليهود، وهي مفتاح السلام في المنطقة”، مؤكدا لنتنياهو أن مسألة القدس يجب تسويتها ضمن قضايا الوضع النهائي على أساس حل الدولتين، كون القدس مفتاح تحقيق السلام في المنطقة.

وأشار بيان الديوان الملكي إلى أنه تم الاتفاق، خلال اللقاء، على بحث عدد من القضايا الثنائية من ضمنها مشروع ناقل البحرين (البحر الأحمر – البحر الميت)، والذي ستنعكس آثاره الايجابية على الأردن والضفة الغربية وإسرائيل. كما تم الاتفاق على دراسة رفع القيود على الصادرات التجارية مع الضفة الغربية، ما يؤدي الى تعزيز حركة التبادل التجاري (الصادرات والواردات) والاستثماري بين السوقين الأردني والفلسطيني.