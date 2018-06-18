غوغل تتيح لمستخدميها متابعة كأس العالم

لندن-”القدس العربي”:

أتاحت غوغل للمستخدمين إمكانية متابعة البطولة الرياضية الأهم في الكرة الأرضية، حيث يمكن للمستخدمين الآن الدخول إلى محرك بحث غوغل وكتابة كأس العالم في خانة البحث لتظهر مجموعة من النتائج التي يمكنك من خلالها الاطلاع على كافة التفاصيل التي تجري خلال المباريات.

وتتيح غوغل للمستخدمين 6 تبويبات يمكنك من خلالها الاطلاع على التفاصيل التالية:

المباريات

تتيح غوغل مشاهدة جميع نتائج المباريات بالإضافة إلى تفاصيل كل مباراة بشكل منفصل، حيث يمكنك التعرف المجموعة التي تلعب لصالحها المباراة ووقت البدء بالإضافة إلى ذلك يمكنك النقر على زر لمحة تمهيدية عن المباراة، والذي سوف ينقلك إلى صفحة جديدة يمكنك من خلالها التعرف على تفاصيل أكثر دقة عن المنتخبات المشاركة

الأخبار

تتيح غوغل من خلال هذا التبويب مشاهدة الملخصات والأهداف للمباريات التي انتهت، وأهم الأخبار المتعلقة باللاعبين بالإضافة إلى الأخبار التي تدور في فلك كأس العالم.

الترتيب

أصبح الآن بإمكان المستخدمين التعرف على ترتيب المجموعات في كأس العالم من خلال هذا التبويب، حيث يتيح لك تبويب الترتيب التعرف على المنتخبات المتصدرة للمجموعات بالإضافة إلى عدد النقاط والأهداف

لاعبون

تتيح غوغل للمستخدمين من خلال هذا التبويب معرفة اللاعبين الذين يتحدث الجمهور عنهم في الوقت الحالي، بالإضافة إلى اللاعبين المشهورين في كأس العالم.

الإحصاءات

يمكن من خلال هذا التبويب معرفة من ترتيب الهدافين في البطولة، بالإضافة إلى أصحاب التمريرات الحاسمة.

مرحلة خروج المغلوب

يمكنك التعرف هنا على مواعيد المباريات في دور الـ 16، والدور ربع النهائي، والنصف النهائي، والدور النهائي.

كما يمكنك الآن البحث ضمن المجموعات المشاركة في البطولة، وذلك من خلال الكتابة في خانة البحث ضمن متصفح جوجل المجموعة ورقمها، على سبيل المثال، إذا كنت تريد الحصول على تفاصيل المجموعة أ فيجب عليك الكتابة في خانة البحث: كأس العالم المجموعة أ.