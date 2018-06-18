بيع قبّعة لنابليون في مزاد بقيمة 350 ألف يورو

ليون: بيعت قبّعة منسوبة للإمبراطور نابليون أخذت من ساحة معركة ووترلو، بمبلغ 350 ألف يورو في مزاد أقيم في مدينة ليون الفرنسية الاثنين.

وفي خلال حكم استمر 15 عاما، استخدم نابليون (1769-1821) حوالي 120 قبعة. وجرى تأكيد صحة نسب حوالي عشرين من هذه القبعات لنابليون بينها هذه القبعة المسماة “القندس الأسود” التي التقطها من أرض معركة ووترلو قائد عسكري هولندي.

وقد انتقلت القبعة من جيل إلى جيل وصولا إلى جامع فرنسي للتحف والمقتنيات التاريخية، بحسب ما قال مفوّض المزاد في دار “دو بيك وشركاؤه” إتيان دو بيك لوكالة فرانس برس.

وأضاف “إنها قبعة بسيطة، مثل كلّ قبّعات نابليون، وتبدو آثار الزمن عليها”.

وقبل أربع سنوات، بيعت قبّعة مماثلة بسعر قياسي قارب المليوني يورو.

وتحقق القطع المتصلة بنابليون نجاحا كبيرا في المزادات. ففي تشرين الثاني/نوفمبر، بيعت ورقة غار من الذهب بزنة لا تتخطى عشرة غرامات كانت تزين التاج الذي اعتمره نابليون بونابرت خلال تنصيبه في 1804، في مقابل 625 ألف يورو في فونتانبلو (جنوب شرق باريس)، المدينة التي يضم قصرها متحفا مخصصا للإمبراطور.