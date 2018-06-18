النيران تشتعل في جناح طائرة المنتخب السعودي في روسيا- (فيديو)

“القدس العربي”: اشتعلت النيران في طائرة المنتخب السعودي بسبب عطل فني تعرضت له أثناء هبوطها في مطار مدينة روستوف الروسية.

ونشر الحساب الرسمي للمنتخب السعودي، الإثنين، بيانًا جاء فيه “يود الاتحاد السعودي لكرة القدم أن يُطمئن الجميع، على سلامة كافة أفراد بعثة المنتخب الوطني بعد عطل فني بسيط في أحد محركات الطائرة التي هبطت بعدها في مطار روستوف، واتجه أفراد البعثة بسلام إلى مقر إقامتهم”.

| #الاتحاد_السعودي_لكرة_القدم يطمئن كافة المتابعين للمنتخب الوطني بوصول أفراد البعثة إلى مقر إقامتهم بمدينة روستوف أون دون. pic.twitter.com/kUoH69XCmS — الاتحاد السعودي لكرة القدم (@saudiFF) ١٨ يونيو ٢٠١٨

ووصلت بعثة الفريق إلى مدينة روستوف الروسية، استعدادًا لمواجهة أورغواي بعد غد الأربعاء في الجولة الثانية للمجموعة الأولى من بطولة كأس العالم لكرة القدم.

ويتذيل المنتخب السعودي ترتيب المجموعة الأولى بلا رصيد من النقاط بفارق الأهداف خلف مصر، فيما تتصدر روسيا الترتيب برصيد 3 نقاط بفارق الأهداف عن أورغواي.