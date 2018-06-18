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النيران تشتعل في جناح طائرة المنتخب السعودي في روسيا- (فيديو)

Jun 18, 2018

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“القدس العربي”: اشتعلت النيران في طائرة المنتخب السعودي بسبب عطل فني تعرضت له أثناء هبوطها في مطار مدينة روستوف الروسية.

ونشر الحساب الرسمي للمنتخب السعودي، الإثنين، بيانًا جاء فيه “يود الاتحاد السعودي لكرة القدم أن يُطمئن الجميع، على سلامة كافة أفراد بعثة المنتخب الوطني بعد عطل فني بسيط في أحد محركات الطائرة التي هبطت بعدها  في مطار روستوف، واتجه أفراد البعثة بسلام إلى مقر إقامتهم”.

 ووصلت بعثة الفريق إلى مدينة روستوف الروسية، استعدادًا لمواجهة أورغواي بعد غد الأربعاء في الجولة الثانية للمجموعة الأولى من بطولة كأس العالم لكرة القدم.

ويتذيل المنتخب السعودي ترتيب المجموعة الأولى بلا رصيد من النقاط بفارق الأهداف خلف مصر، فيما تتصدر روسيا الترتيب برصيد 3 نقاط بفارق الأهداف عن أورغواي.

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