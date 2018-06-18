ترامب يعلن عن إنشاء “قوة الفضاء” كفرع جديد للجيش الأمريكي

واشنطن: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الإثنين، أنه سيتم إنشاء “قوة الفضاء” لتكون الفرع السادس للجيش الأمريكي.

وقال ترامب وهو يأمر وزارة الدفاع بتأسيس الفرع: “لا يكفي أن يكون هناك وجود أمريكي في الفضاء فحسب، بل يجب أن يكون لدينا هيمنة أمريكية في الفضاء”.

وتابع ترامب في اجتماع للمجلس الوطني للفضاء “ستكون لدينا القوة الجوية وستكون لدينا قوة فضائية. منفصلة لكن متساوية.”

يذكر أن العديد من المشاريع العسكرية ذات الصلة بالفضاء تندرج حاليا تحت سلاح الجو.

وخلال كلمته، قال ترامب إن إدارته ستكون حريصة على إرسال رواد فضاء أمريكيين إلى القمر مرة أخرى، حيث كان قد وقع أمرا بهذا الخصوص العام الماضي، كما تسعى لإرسال بشر إلى المريخ – وستحتضن الحكومة صناعة الفضاء الخاصة المزدهرة.

كما قال ترامب إنه سيوقع أمرا توجيهيا لوضع إطار “إدارة حركة المرور بالفضاء” للتعامل مع الازدحام في مدار الأرض ، معتبرا أن الأنظمة الحالية “قديمة”.

وأشار البيت الأبيض إلى أن الاستغلال التجاري للفضاء يتطلب اتخاذ إجراءات جديدة بينما “يزداد التنافس على الفضاء”، الأمر الذي يتطلب أن تكون وزارة الدفاع الأمريكية قادرة على تأمين مصالح واشنطن.

(د ب أ)