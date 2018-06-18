بومبيو يقول إنه سيتوجه قريبا إلى كوريا الشمالية للقاء كيم

واشنطن: أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الإثنين، انه سيلتقي الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ اون قريبا من أجل توضيح تفاصيل تعهد زعيم كوريا الشمالية نزع السلاح النووي.

وكان بومبيو تولى التحضير للقمة التاريخية التي جمعت، الأسبوع الماضي، بين كيم ودونالد ترامب، ويتولى حاليا التحضير لمتابعة المحادثات.

وقال بومبيو أمام “نادي ديترويت الاقتصادي” إنه “يصعب معرفة” ما إذا كان الزعيمان سيعقدان قمة ثانية لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق، أو موعد تلك القمة.

وفي الأثناء تتواصل الجهود الدبلوماسية بعيدا من الإعلام.

وقال وزير الخارجية الأمريكي “هناك عمل كثير يجب القيام به هنا وهناك. فريقي يقوم به بالفعل. من المرجح أن أعود مجددا إلى هناك قبل انقضاء وقت طويل”.

وقال بومبيو “علينا ان نوضح كل الأمور القائمة عليها الالتزامات التي قُطعت في ذلك اليوم في سنغافورة”.

وقبل القمة، التقى بومبيو كيم مرتين في بيونغ يانغ، مرة بعد توليه منصب وزير الخارجية، ومرة سرا عندما كان لا يزال مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية.

ويقول محللون ومعارضون لترامب إن كيم خرج من قمة سنغافورة فائزا بتنازلات أمريكية مقابل وعد فضفاض بنزع السلاح النووي في المستقبل.

لكن بومبيو يؤكد ان كيم جدي في وعوده.

وقال وزير الخارجية الأمريكي “لقد قطع التزاما واضحا جدا بنزع تام للسلاح النووي في كوريا الشمالية”.

وتابع بومبيو “هذا يعني كل شيء، صحيح؟ وليس فقط منظومات الأسلحة”، مضيفا “مقابل ذلك، تعهد الرئيس تعديل اتفاقية الهدنة من أجل توفير الضمانات الأمنية التي يريدها كيم”.

وأعلن مكتب بومبيو أن وزير الخارجية تحادث مع نظيره الكوري الجنوبي كانغ كيونغ وا “لمناقشة الخطوات التالية في أعقاب قمة سنغافورة التاريخية”.

وكان كانغ أعلن، في وقت سابق، أن العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية يمكن أن تُخفَّف ما إن تتخذ بيونغ يانغ “خطوات حقيقية نحو نزع السلاح النووي”، في تصريح يبدو أنه يخفض السقف الذي حددته واشنطن.

إلا أن مكتب بومبيو أعلن أن واشنطن وسيول “ملتزمتان هدف نزع السلاح النووي بشكل كامل وقابل للتحقق ولا رجعة فيه”.

وأعلنت وزارة الخارجية الروسية أن بومبيو بحث الملف الكوري الشمالي خلال محادثة هاتفية مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

(أ ف ب)