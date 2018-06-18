أردوغان: موقف رونالدو تجاه القضية الفلسطينية جدير بالتقدير

أنقرة: أثنى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مساء الإثنين، على أداء لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو، في مباراة منتخب بلاده أمام إسبانيا، ضمن منافسات كأس العالم لكرة القدم في روسيا.

وأكد أردوغان، على أهمية موقف رونالدو “الجدير بالتقدير” حيال القضية الفلسطينية.

وجاءت الإشادة باللاعب البرتغالي، خلال إجابة أردوغان على أسئلة الشباب في بث مباشر على وسائل التواصل الاجتماعي، حينما تلقى سؤالا عن المنتخب الذي يرشحه لحمل كأس العالم، وعن المقارنة بين رونالدو، ومنافسه التقليدي الأرجنتيني ليونيل ميسي.

ولفت الرئيس التركي، إلى أهمية الأهداف الثلاثة التي سجلها رونالدو في شباك المنتخب الإسباني.

وقال أردوغان: “لا يمكن الجدال في بنية (رونالدو) الجسدية، وهذه صنعة لا يجديها أي صنديد، إلى جانب أدائه وشخصيته وإيمانه، وخصوصا موقفه حيال القضية الفلسطينية، هذه صفات في غاية الأهمية وأحييه عليها”.

وأضاف: “سبق لي وأن قلت أن المنتخب المرشح لدي هو الألماني؛ ولكننا كنا مخطئين، فألمانيا منيت بخسارة في مباراتها الأولى (أمام المكسيك)”.

وتابع أردوغان: “جميع المنتخبات القوية تلقت الهزيمة، فألمانيا غُلبت، وحال البرازيل واضح للجميع، والمكسيك بدأت بقوة، ولا أعلم فيما إذا الوضع سيستمر على هذا المنوال”.

والجمعة الماضية، أنقذ رونالدو منتخب بلاده، من السقوط في فخ الهزيمة من إسبانيا، ليتعادلا بثلاثة أهداف لكل منهما في مباراة جرت على ملعب ” فيشت الأولمبي” ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الثانية من مونديال روسيا 2018.