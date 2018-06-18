﻿ماركيز: الفوز على ألمانيا الأهم في تاريخ المكسيك

موسكو – د ب أ: أكد المدافع المكسيكي المخضرم رافايل ماركيز أن فوز منتخب بلاده على ألمانيا في كأس العالم هو الانتصار الأهم في تاريخ المكسيك.

وقال النجم المكسيكي (39 عاما): «نعم، لا يعتريني أي شك، إنه الانتصار الأهم في تاريخ المكسيك، أن تلعب أمام بطل العالم في الوقت الذي لم يكن فيه أحد يراهن عليك في المكسيك فهو شيء ثمين للغاية، هذا الأمر لا يحدث دائما». وتابع: «من المستحيل أن تكون هناك بداية أفضل من هذه، إنه انتصار تاريخي، نحن سعداء ونشعر بدوافع كبيرة لاستكمال الطريق، لا يزال هناك الكثير، إنها فقط البداية». وحقق المدافع السابق لبرشلونة رقما قياسيا تاريخيا عندما سجل مشاركته الخامسة على التوالي في كأس العالم، ليعادل مواطنه أنطونيو كارباخال والألماني لوثر ماتيوس، وهما اللاعبان الوحيدان اللذان خاضا المونديال خمس مرات. ودخل ماركيز الملعب في الدقيقة 73 على حساب اندريس غوادرادو الذي سلمه شارة قيادة المنتخب المكسيكي. واستطرد قائلا: «لم أكن أدرك هذا (أنه يلعب المونديال الخامس له في مسيرته)، كنت مركزا في المباراة، كنت أصب تركيزي في القيام بالأمور بشكل جيد».