﻿ايسكو يشيد بالروح القتالية للاعبي اسبانيا

كراسنودار (روسيا) – د ب أ: أشاد اللاعب الإسباني ايسكو بالروح التي يتمتع بها منتخب بلاده، وأكد أن فريقه لا يستسلم أبدا أمام أي ظروف، مشيرا إلى أن لقاء إسبانيا أمام إيران في الجولة الثانية من المجموعة الثانية ستكون حاسمة لمستقبل زملائه في المونديال الحالي.

وقال لاعب وسط ريال مدريد: «هذا الفريق يملك قلبا وفخرا كبيرين ورغبة هائلة في القيام بالأمور على نحو جيد، نحن نتألق أمام المعوقات، في المباراة الأولى لم نستسلم في أي لحظة، هذا الفريق لا يستسلم أبدا». واستهلت إسبانيا مشوارها في المونديال بالتعادل 3/3 أمام البرتغال، وهي النتيجة التي تعتبر إيجابية بعد الزلزال الذي أحدثه قرار إقالة المدرب السابق للفريق، جولين لوبيتيغي. وتابع: «قدمنا مباراة متكاملة، لم نمنحهم الكثير من الفرص ولكن في النهاية ركلة جزاء وضربة ثابتة صنعتا الفارق، قدمنا مباراة جيدة وخاصة في الشوط الثاني، خطأ انتزع منا الفوز». وأشار إلى إنه من المبكر التحدث عن حظوظ منتخب إسبانيا في الفوز باللقب، واستطرد قائلا: «تعادلنا معهم، هذا هو المونديال، لن يهدي أحد لك شيئا، علينا أن نقدم ما لدينا بنسبة 200 بالمئة، الآن أمامنا مباراة ستحدد مستقبلنا في المونديال وأرى الفريق مستعدا للغاية».