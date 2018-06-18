﻿كالينيتش يخرج مطرودا من معسكر كرواتيا

سان بطرسبرغ (روسيا) – د ب أ: أفادت الصحف الكرواتية الصادرة أمس أن زلاتكو داليتش، مدرب منتخب كرواتيا، طرد مهاجم فريقه نيكولا كالينيتش، بعد أن رفض لاعب انتر ميلان الإيطالي النزول إلى أرض الملعب خلال الدقائق الأخيرة من المباراة التي فاز بها الفريق على نيجيريا السبت في أولى مبارياته بكأس العالم.

ورغم أنه لا توجد تأكيدات رسمية حتى الآن، توافقت الصحف الكرواتية على أن كالينيتش غادر معسكر المنتخب الكرواتي. ولن تستطيع كرواتيا استبدال اللاعب المطرود بلاعب آخر لأن شروط الاستبدال لا تنطبق على هذه الحالة، حيث أنه لا يسمح باستبدال لاعب مكان آخر إلا إذا تعرض أحد اللاعبين لإصابة خطيرة، ولذلك ستكمل كرواتيا مشوارها في المونديال بقائمة تضم 22 لاعبا فقط. ورفض كالينيتش الدخول إلى أرض الملعب خلال الأمتار الأخيرة من مباراة السبت الماضي التي جمعت بين نيجيريا وكرواتيا والتي انتهت بفوز الأخيرة بهدفين نظيفين، حيث ادعى معاناته من آلام في الظهر. وكشفت صحيفة «غوتارنغي ليست» الكرواتية أن كالينيتش رفض اللعب كبديل في المباراة الودية التي خسرتها كرواتيا مؤخرا صفر/2 أمام البرازيل في مدينة ليفربول الإنكليزية. وتتربع كرواتيا على صدارة المجموعة الرابعة برصيد ثلاث نقاط، تليها الأرجنتين وإيسلندا برصيد نقطة واحدة. ويلتقي المنتخب الكرواتي في مباراته الثانية بالمونديال مع المنتخب الأرجنتيني يوم الخميس المقبل.