﻿المجموعة السابعة : لوكاكو يقود بلجيكا إلى الفوز على بنما بثلاثية نظيفة

سوتشي (روسيا) – د ب أ: استهل منتخب بلجيكا مشواره في كأس العالم في روسيا بالفوز على نظيره بنما 3/صفر ضمن الجولة الأولى من المجموعة السابعة.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، ثم افتتح دريس ميرتينز التسجيل بعد مرور دقيقتين من بداية الشوط الثاني وتكفل روميلو لوكاكو مهاجم مانشستر يونايتد بتسجيل الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 68 و75. ويشارك منتخب بنما في كأس العالم للمرة الأولى في تاريخه فيما يسجل منتخب بلجيكا مشاركته الثالثة عشرة، وكان أفضل إنجاز لبلجيكا احتلال المركز الرابع في مونديال 1986 .وسيطر منتخب بلجيكا على مجريات اللعب منذ البداية وحتى النهاية ولاحت للفريق العديد من الفرص، فيما لعب منتخب بنما بخطة دفاعية مع الاعتماد على الهجمات المرتدة، لكنها لم تؤت ثمارها مع بلجيكا الذي يضم بين صفوفه كوكبة من أفضل المحترفين في أوروبا.

وكان يانيك فيريرا كاراسكو قريبا من افتتاح التسجيل لبلجيكا عبر تسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء ولكن جايمي بينيدو حارس بنما وقف له بالمرصاد. وضاعت فرصة مؤكدة لبلجيكا في الدقيقة 11 إثر خطأ قاتل من المدافع البنمي رومان توريس الذي حاول أن يرجع الكرة لحارس فريقه لكن ادين هازارد قطع الكرة وسدد من لمسة واحدة لتمر الكرة على بعد سنتيمترات من الشباك. وتوالت الفرص الضائعة من جانب الفريق البلجيكي والتي كان اخطرها تسديدة مباغتة من ميرتينز من داخل منطقة الجزاء لكن الكرة مرت بمحاذاة المرمى تماما. وتصدى بينيدو ببراعة لهدف بلجيكي محقق وأبعد بأطراف أصابعه تسديدة صاروخية نفذها هازارد من على خط منطقة الجزاء. وبعد مرور دقيقتين فقط من بداية الشوط الثاني سجل ميرتينز هدف بلجيكا عبر تسديدة مباشرة من داخل منطقة الجزاء بقدمه اليمنى عرفت طريقها بشكل رائع إلى شباك بنما. وجاءت أول فرصة حقيقية لبنما في الدقيقة 54 بعدما تهيأت الكرة للمدافع مايكل موريلو امام المرمى مباشرة لكن كورتوا تدخل في الوقت المناسب وأبعد الخطر. وجاءت الدقيقة 68 لتشهد الهدف الثاني عن طريق لوكاكو من ضربة رأس رائعة بعدما تلقى تمريرة متقنة من دي بروين. وتقمص لوكاكو دور البطولة مجددا وسجل الهدف الثاني له والثالث لبلاده في الدقيقة 75 بعدما تلقى تمريرة رائعة من هازارد وضعته في مواجهة المرمى ليسدد بقدمه اليسرى إلى داخل الشباك لحظة خروج بينيدو من مرماه. وحاول منتخب بنما على استحياء في أخر عشر دقائق أن يبادل بلجيكا الهجمات لكنه لم ينجح أبدا في الوصول إلى شباك كورتوا.