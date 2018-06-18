﻿تمساح يثير الذعر في قرية مصرية

القاهرة ـ الأناضول: أثار ظهور تمساح، أمـــس الإثنين، في مجرى مائي صغير شمالي مصر الذعر بين المواطنين.

ووفق وسائل إعلام محلية، فإن أهالي إحدى القرى في محافظة الشرقية (شمال) شاهدوا تمساحاً في الترعة ما أثار الذعر في نفوسهم.

وأشارت إلى أنهم توجهوا إلى وزارة البيئة التي قلّلت بدورها منسوب المياه في الترعة في محاولة للإمساك به.

ولفتت إلى أنه جرى التنسيق بين إحدى المحميات الطبيعية في محافظة بورسعيد (شمال شرق) ووزارة البيئة لتشكيل لجنة للإمساك بالتمساح وإعادته إلى موطنه على وجه السرعة حفاظاً على أرواح المواطنين.

ونادراً ما تظهر تماسيح في دلتا النيل غير أنها تنتشر في محافظة أسوان، جنوبي مصر، وتحديداً في بحيرة ناصر التي تعد المصدر الرئيسي لهذا النوع من الزواحف.

ورغم الحماية المفروضة عليها وفق القانون، يمكن رؤية التماسيح «الصغيرة» تباع في بعض الأسواق في مصر، ومنها سوق التونسي في منطقة السيدة عائشة جنوبي القاهرة.