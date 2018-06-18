﻿ولادة طفل في قطار باريسي

باريس ـ أ ف ب: وضعت إمرأة حملها في قطار متوقّف في وسط باريس صباح الاثنين، بحسب ما أعلنت مصلحة النقل في العاصمة الفرنسية التي منحت المولود حق استخدام القطارات مجاناً حتى سنّ الخامسة والعشرين.

وقالت المصلحة في تغريدة: «بعد ولادة الطفل في قطار في محطة أوبير، توقّفت حركة القطارات بين محطتي «سي دي جي إيتوال» و«ناسيون».

وظلّت الحركة متوقفة في الاتجاهين ثلاثة أرباع الساعة في هذا الجزء من السكة الحديد الذي يشهد عادة حركة نشطة، بحسب ما قال متحدث باسم المصلحة.

وأضاف المتحدث: «على حدّ علمنا، كلّهم بخير».

وهنأت مصلحة النقل الأم ومنحت الطفل حق استخدام قطاراتها مجاناً حتى يبلغ سن الخامسة والعشرين.