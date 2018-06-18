﻿أراد صورة وحول عنقه أفعى… فكاد يموت خنقاً

كالكوتا ـ أ ف ب: كان حارس غابة في الهند على وشك أن يموت خنقاً من جراء أفعى أصلة لفّها حول رقبته لالتقاط صور معها.

وقد استدعي سانجاي دوتا الأحد من قبل قرويين في البنغال الغربية بعد أن التهمت أفعى أصلة تزن 40 كيلوغراما عنزة حية.

وعندما وصل الحارس إلى موقع الحادثة، لفّ الحية حول رقبته ليتصور مع قرويين مدهوشين، بدلاً من أن يضع الحيوان في كيس. والتفّت الحية بشدة حول عنقه فواجه صعوبة في التخلص منها وهو نجا سالماً من هذه الحادثة لكن وجهه كان شديد الاحمرار. وصرح سانجاي دوتا «كان همي الأول ان أنقذ الحية. فقد حملتها على كتفي وقمت بكمّ فمها».

وهو قال «لم أشعر بالخوف بتاتا … ولو انتابني الذعر، كان من الممكن أن أُقتل».

وهذا النوع من الثعابين المعروف بأفعى الصخور الأصلة الذي قد يصل طوله إلى 10 أمتار ليس ساماً، لكنه قد يخنق فريسته بسرعة من خلال الضغط على الدورة الدموية.

ولم يكن الحارس يحمل كيساً لنقل الأفعى فوضعها في سيارته وأنزلها في موقع آمن في الطبيعة.