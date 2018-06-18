﻿«المساعدة الصوتية» تغزو مجال التسوق

واشنطن ـ أ ف ب: بات يتسنى للمستهلك طلب البيتزا من منزله وهو يجلس على أريكته عبر خدمة المساعدة الصوتية على هاتفه، في نمط يلقى رواجاً كبيراً في مجال الاستهلاك، ما يدفع قطاع التوزيع التقليدي إلى تكييف أساليبه.

وقد يشكل التبضع عبر تطبيقات المساعدة الصوتية سوقاً حجمها 40 مليار دولار في السنة الواحدة في الولايات المتحدة اعتباراً من عام 2022 في مقابل ملياري دولار راهناً حسب مجموعة «أو سي أند سي ستراتيجي كونسالتنتس».

ويعزى هــذا الازدياد خصوصا إلى ازدهار المنصات الذكية ذات التحكم الصوتي، مثل «إكو» من «أمازون» و«هوم» من «غوغل» وهما النموذجان المهيمنان على السوق.

وتقول فيكتوريا بيتروك المحللة لدى «إي ماركتر» أن «الناس يستحسنون طابعها العملي والطبيعي»، موضحة أن قطاع المعلوماتية برمته يتجه نحو «الواجهة الصوتية» المعتمدة في الكثير من الهواتف الذكية والسيارات الذاتية القيادة.

وقد أظهرت دراسة أجرتها مؤخراً مجموعة «إي ماركتر» أن 36 ٪ من المستهلكين الأمريكيين تروق لهم فكرة التسوق عبر جهاز مثل «إكو» من «أمازون» في السوق الأمريكية. وهذا الاتجاه آخذ في التوسع منذ ثلاث سنوات. وقد أطلقت «غوغل» منصة «هوم» في عام 2016.

وتستحوذ هذه الأخيرة مع «أمازون» على 70 ٪ من السوق العالمية. وتعود حصة الأسد إلى «أمازون» التي تملك 43,6 ٪ من الحصص في السوق، وفق مجموعة «ستراتيجي أناليتكس».

ويقول مارك تايلور الخبير لدى مجموعة «كابجيميناي» للخدمات المعلوماتية: «بتنا نعتاد أكثر فأكثر على استخدام ألكسا وغوغل لتكليفهما بمهام يقومان بها محلنا».

ويضيف: «باتت هذه الممارسات نمطاً سائداً في حياتنا» أكان للتبضع أو لإجراء أبحاث على الانترنت.