﻿القبض على الجزائري الذي دعا للاعتداء على «المتبرجات»

الجزائر ـ «القدس العربي»: أوقفت قوات الأمن الجزائرية الشخص الذي قام بنشر تحريض على إحدى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي يدعو إلى رش النساء «المتبرجات» بسائل حارق على وجوههن، لينتهين عن الخروج من دون حجاب ولباس محتشم، وأن الشخص البالغ من العمر 29 عاما اعترف بالأفعال المنسوبة إليه، وقد تم إيداعه السجن المؤقت، في انتظار استكمال التحقيق.

وأضافت مواقع إخبارية أن المتهم يعمل حارس أمن في مركز تكوين مهني، وأنه يواجه تهمتـــين ثقيلتــــين: الأولى الإشادة بالإرهــــاب، والثانية التحريض على العنف، وأن التحقيقات في القضية لا تزال متواصلة، وأن توقيفات أخرى قد تقدم عليها أجهزة الأمن خلال الأيام القليلة المقبلة، خاصة وأن أشخاصاً آخرين نشروا تعليقات تذهب في اتجاه التحريض على العنف ضد النساء.

وتأتي هذه الخطوة التي قامت بها أجهزة الأمن لتطمئن الكثير من الجزائريين الذين هالتهم تلك المنشورات المحرضة على العنف، والتي نشرت على واحد من أكثر الصفحات الجزائرية انتشاراً.

وقد دعا صاحب المنشور إلى رش النســــاء بزجاجات تحتــوي على سائل حارق حتى ينتهــــين عن الخروج بلباس فاضح، وذلك بعد الجدل الذي أثير حول قضية الاعتداء على فتاة كانت تمارس رياضة الركض قبل ساعة من الإفطار خلال شهر رمضان، الأمر الذي جعل مئات النساء تشارك في سباق ركض تضامني.

ورغم أن صاحب المنشور شعر بخطورة ما فعله وسارع إلى حذفه، إلا أن أجهزة الأمن نجحت في الوصول إليه، وكان الكثير من الجزائريين قد رفعوا شكاوى ضد أصحاب هذه المنشورات.