استياء شعبي عارم من هجوم الفنانين المصريين على فندق المنتخب في روسيا- (تغريدات)

“القدس العربي”: هبطت مجموعة من المشاهير والفنانين فجأة على الفندق حيث تقيم بعثة المنتخب المصري المشارك في نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا، وهو ما ولد حالة من الإحباط والتشاؤم لدى المشجع العادي، قبل مواجهة الفراعنة للدب الروسي في الجولة الثانية للمونديال.

وسجل الآلاف من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، اعتراضهم على ما فعلته شركة الاتصالات التابعة للنظام الحاكم، بدعوة عدد لا بأس به من المشاهير، في مقدمتهم الراقصة فيفي عبده، محمد حماقي، لميس الحديدي وآخرون، لتشجيع المنتخب في روسيا، والأسوأ من ذلك، حجز غرف لهم في نفس فندق إقامة صلاح ورفاقه.

وأظهرت ردود الأفعال وجود حالة من الغضب على زيارة المشاهير في هذا التوقيت بالذات، البعض يرى أنهم مصدر شؤم على المنتخب، كما حدث في المباراة الفاصلة مع المنتخب الجزائري في “أم درمان”، وأيضًا في نهائي أمم أفريقيا في الغابون يناير 2017، والبعض الآخر غاضب من الزيارة بُرمتها، كونها ستؤثر على تركيز اللاعبين، لا سيما بعد تأكيد أكثر من إعلامي متواجد مع البعثة، أن الفندق تّحول لهرج ومرج منذ توافد البعثة المسافرة على نفقة شركة الاتصالات (راعي المنتخب).

في الوقت ذاته، حاول المسؤول البارز في اتحاد الكرة الكابتن حازم إمام تهدئة الرأي العام، بالتأكيد أن اللاعبين في مكان والفنانين والإعلاميين في مكان آخر، مشيرًا إلى أن بعثة المنتخب في عزلة تامة عن بهو الفندق، وهناك منطقة مُخصصة للجهاز الفني واللاعبين، لا يحق لأي شخص الاقتراب منها، وهذا عكس ما قاله رئيس لجنة الشباب والرياضة في البرلمان فرج عامر، الذي ناشد المشاهير بترك فندق إقامة المنتخب، حفاظًا على تركيز اللاعبين قبل مباراتهم الهامة ضد ثعالب أوروغواي الفاصلة.

من جانبه، صدق حارس المنتخب شريف إكرامي على صحة الأنباء المنتشرة عن غضب بعض اللاعبين من هذه الزيارة، بنقر إعجاب وإعادة نشر لتغريدة المحلل الكروي خالد بيومي، الذي انتقد بشدة وجود الفنانين في نفس فندق المنتخب في مدينة سان بطرسبرغ الروسية.

هكذا جاءت ردود الأفعال على زيارة بعثة المشاهير لفندق المنتخب المصري.

— Farag Amer (@FaragAmer_) June 18, 2018

ما ينفعش معسكر وفندق منتخبنا في مدينه زينت يصبح فرح العمده حرام عليكم احنا دمنا بيتحرق — khaled bauomy (@khaledbauomy) June 18, 2018

ما الذي يحدث في فندق إقامة المنتخب قبل لقاء روسيا غدًا؟ #يلا_مونديال pic.twitter.com/m8X5yZEkgX — Yallakora (@Yallakoranow) June 18, 2018

أنا قريت شتيمة وغضب بسبب الهرجلة والفوضى والتشتيت في فندق المنتخب. لكن ما شفتش حتى الآن صور أو فيديو يؤكد أن هذا ما حدث بالفعل.

أرجو أن تكون مجرد مبالغات. https://t.co/biw8ztJWC5 — نبيل الحلفاوي (@nabilelhalfawy) June 18, 2018