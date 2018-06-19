المبعوث الأممي إلى اليمن يأمل استئناف مفاوضات السلام الشهر المقبل

الأمم المتحدة: أعرب مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث خلال اجتماع ل الإثنين عن أمله في أن تستأنف في تموز/ يوليو المقبل مفاوضات السلام بين اطراف النزاع في هذا البلد، كما افاد دبلوماسيون.

وأوضح دبلوماسيون لوكالة فرانس برس طالبين عدم نشر اسمائهم ن غريفيث أبلغ أعضاء المجلس الـ15 خلال جلسة مغلقة أن “كل الأطراف ملتزمون” استئناف الحوار السياسي.

وقال أحد هؤلاء الدبلوماسيين إنه “نتيجة لذلك، هناك نية باستئناف المفاوضات سريعا جدا، وسيكون أمرا مثاليا ان تعقد جولة اولى في تموز/ يوليو”.

ومفاوضات السلام بين الحكومة اليمنية والمتمردين الحوثيين متوقفة منذ حوالى سنتين.

بدوره قال مساعد السفير الروسي لدى الامم المتحدة ديمتري بوليانسكي للصحافيين إن “الحل السياسي يبقى الطريق الوحيد” لانهاء الدائر في اليمن.

ورفض بوليانسكي الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية لمجلس الامن خلال حزيران/ يونيو الجاري الادلاء بأي تفاصيل بشأن إطار مفاوضات السلام المرتقبة.

من جهته قال دبلوماسي ثان لفرانس برس طالبا بدوره عدم نشر اسمه إن المفاوضات ستعقد “في اطار احترام سيادة واستقلال” اليمن، مع “التزام الاطراف الحفاظ على علاقات ودية” ورفضهم أن “يتم استخدام الأراضي اليمنية لشن هجمات”.

وأضاف إنه سيتم إشراك “المجتمع المدني” في هذه المفاوضات وستكون هناك حصة “لا تقل عن 30% للنساء”، سواء في المفاوضات او في الحكومة المفترض ان تنبثق عنها لاحقا.

وأوضح الدبلوماسي أن المفاوضات سترمي إلى “إرساء عملية انتقال سياسي ترتكز إلى سيادة” اليمن، كما سيتم الاتفاق على “ترتيبات أمنية” و”مراجعة دستورية” وتحديد مسار انتخابي واجراء “مصالحة وطنية”.

ولفت إلى انه “سيتم أيضا تشكيل مجلس عسكري وطني” ستكون أولى مهامه الاشراف على “اعادة انتشار المجموعات المسلحة”.

وبحسب المصدر نفسه فإن غريفيث يعتبر أن هناك حاليا “فرصا” لانتزاع تنازلات من أطراف النزاع، مع اعترافه في الوقت نفسه بأن المعارك الدائرة في مدينة الحديدة تصعّب هذه المهمة.

وعقد مجلس الأمن جلسته المغلقة بعدما أكّدت الامارات، الشريك الرئيسي في التحالف العسكري في اليمن، ان الهجوم باتجاه ميناء الحديدة لن يتوقف الا اذا انسحب المسلحون الحوثيون من المدينة من دون شرط.

وتتسابق التطورات العسكرية مع جهود غريفيث للتوصل الى تسوية، في مسعى وصفته أبوظبي بـ”الفرصة الاخيرة”.

وفي اليوم السادس من الهجوم، شهد محيط مطار الحديدة الواقع في جنوب المدينة المطلة على البحر الاحمر اشتباكات متقطعة جديدة قتل فيها 25 من الطرفين، بحسب مصادر عسكرية، بينما تعهد الحوثيون بالتصعيد العسكري في مقابل استمرار عملية الحديدة.

وكانت القوات الموالية للحكومة بدأت الاربعاء بمساندة قوات اماراتية هجوما واسعا تحت مسمى “النصر الذهبي” بهدف اقتحام مدينة الحديدة، في أكبر عملية تشنها هذه القوات ضد المتمردين الحوثيين منذ نحو ثلاث سنوات.

وتضم مدينة الحديدة ميناء رئيسيا تدخل منه غالبية المساعدات والمواد التجارية والغذائية الموجهة إلى ملايين السكان في البلد الذي يعاني من أزمة انسانية كبيرة ويهدد شبح المجاعة نحو 8 ملايين من سكانه.

لكن التحالف العسكري الذي تقوده السعودية ويضم الامارات، يرى فيه منطلقاً لعمليات عسكرية يشنّها الحوثيون على سفن في البحر الأحمر ولتهريب الصواريخ التي تطلق على السعودية. ويتهم التحالف إيران بتهريب الأسلحة إلى الحوثيين ودعمهم عسكريا، وهو ما تنفيه طهران. (أ ف ب)

كمل/بم

كيم يصل إلى بكين في أول زيارة منذ قمته التاريخية مع ترامب

بكين: أعلنت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) الرسمية أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون وصل إلى بكين الثلاثاء في زيارة تستمر يومين وتأتي بعيد أيام من القمة التاريخية التي جمعته بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب في سنغافورة.

وقالت شينخوا في نبأ مقتضب ان “كيم جونغ-أون رئيس حزب عمال كوريا ورئيس لجنة شؤون الدولة في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية يزور الصين من 19 إلى 20 حزيران/ يونيو”.

ولم تأت الوكالة على ذكر أي تفصيل في ما خص برنامج الزيارة.(أ ف ب)