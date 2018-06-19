توقيف شخصين على خلفية “التحرش الجنسي” بالعاملات المغربيات في إسبانيا

الرباط: قالت وزارة الشغل المغربية إنه “تم توقيف شخصين على خلفية التحرش الجنسي الذي طال العاملات المغربيات في إسبانيا”,

جاء ذلك في بيان صادر عن الوزارة المغربية، عقب لقاء جمع وزير الشغل، محمد يتيم، والسفير الإسباني بالرباط ريكاردو ديز هوتشليتنر، مساء الإثنين.

وقالت الوزارة إن الموقوفين إسبانيان، وأنه “تم الإفرج عنهما فيما بعد إلى حين استكمال المسطرة (الإجراءات القانونية)، و 5 آخرون لا يزالون قيد التحقيق”.

وأضاف البيان أن “الحرس الإسباني استمع إلى نحو 800 امرأة مغربية، وأسفرت الأبحاث التي أجريت عن تسجيل 12 حالة محاولة تحرش ترجع المسؤولية فيها إلى 7 أفراد، 4 منهم مغاربة و3 إسبان”.

وذكرت الوزارة أن “حالات التحرش الجنسي التي طالت العاملات المغربيات باسبانيا ، تبقى حالات معزولة جدا”.

وشددت أنها “عازمة ، بمعية الجهات الحكومية المغربية والاسبانية، على مواصلة تتبع التحقيقات الجارية من قبل السلطات الإسبانية في موضوع التحرشات المنسوبة لبعض الأشخاص بحق بعض العاملات؛ والتعاطي مع نتائجها بكامل المسؤولية “.

وحذرت الوزارة من “بعض المبالغات في تناول الموضوع ومن تعميم صورة نمطية على عملية تشغيل العاملات الفلاحيات الموسميات في الحقول الإسبانية ووقعه على صورتهن بصفة خاصة وعائلاتهن بصفة عامة” .

وجددت الوزارة دعوتها إلى كافة العاملات الزراعيات في الحقول الإسبانية بضرورة التبليغ عن كل حالة تحرش أو سوء معاملة قد تعترضهن من أجل التدخل في حينه.

وقبل أيام فتح القضاء الإسباني تحقيقًا إثر شكاوى من عاملات مغربيات بالاعتداء الجنسي عليهن، في مدينة “هويلفا” (جنوب).

وأثار هذا الموضوع ضجة في المغرب، إثر حديث وسائل إعلام إسبانية، مؤخرا، عما قالت إنه “تعرض مغربيات للاستغلال الجنسي من جانب بعض مشغليهم”.

عقب ذلك، قال الناطق باسم الحكومة المغربية، مصطفى الخلفي، إن الحكومة منشغلة بكل ما يمس كرامة المغاربة داخل الوطن وخارجه.

وأوضح الخلفي، أن البرلمان دعا لفتح تحقيق، مؤكداً أن المغرب “لا يمكن أن يقبل بشيء فيه مساس بكرامة المغربيات”.

وبناء على اتفاق بين المغرب وإسبانيا في 2001، تصدر الأخيرة سنويًا تصريحات بالعمل الموسمي بحقول الفرولة لعاملات يتجاوز عددهن 10 آلاف سنويًا.

وتلتحق العاملات المغربيات بإسبانيا عبر مجموعات متفرقة ابتداء من فبراير/ شباط، إلى يوليو/ تموز من كل عام، حيث ينتهي موسم جني الفراولة، وتعود هؤلاء العاملات إلى بلادهن.(الأناضول)