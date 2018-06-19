كيم يصل إلى بكين في أول زيارة منذ قمته التاريخية مع ترامب

بكين: أعلنت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) الرسمية أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون وصل إلى بكين الثلاثاء في زيارة تستمر يومين وتأتي بعيد ايام من القمة التاريخية التي جمعته بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب في سنغافورة.

وقالت شينخوا في نبأ مقتضب ان “كيم جونغ-أون رئيس حزب عمال كوريا ورئيس لجنة شؤون الدولة في جمهورية كوريا الشعبية الديموقراطية يزور الصين من 19 إلى 20 حزيران/ يونيو”.

ولم تأت الوكالة على ذكر أي تفصيل في ما خص برنامج الزيارة.