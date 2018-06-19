مقتل شخصين وإصابة أربعة جراء إطلاق نار في جنوبي السويد

مالمو: أطلقت الشرطة السويدية تحقيقا جنائيا بعد مقتل شخصين وإصابة أربعة آخرين جراء إطلاق نار في مدينة مالمو جنوبي البلاد مساء الاثنين.

وذكرت الشرطة أن رجلين (18 عاما) و(29 عاما) لقيا حتفهما في مستشفى متأثرين بجراحهما، وأصيب أربعة آخرون في ذلك الحادث.

وأوضحت الشرطة أنها لا يمكنها أن تتحدث الآن عن مدى الإصابات.

ونقلت صحيفة “سفنسكا داجبلادت” السويدية عن متحدث باسم الشرطة، أن شخصا فتح النار على الأرجح من داخل سيارة، على أشخاص كانوا يقفون أمام أحد مقاهي الإنترنت.

وليس هناك مشتبه بهم بشكل مبدئي، وقال المتحدث إنه ليس هناك سبب يدعو المواطنين للقلق مشيرا إلى أن الشرطة لا تطوق مسرح الجريمة فحسب بل تحرس كذلك المستشفى الذي يوجد فيه المصابون.

وظلت الشرطة في مسرح الجريمة حتى وقت مبكر من اليوم الثلاثاء ولم تعثر بعد على السيارة التي يفترض أنها استخدمت في إطلاق النار.(د ب أ)