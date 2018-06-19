مقتل مغني راب أمريكي في حادث إطلاق نار بولاية فلوريدا

واشنطن: قتل مغني الراب الأمريكي اكس اكس اكس تنتيشن في حادث إطلاق نار بولاية فلوريدا الأمريكية.

وقال مكتب رئيس شرطة مقاطعة بروارد إنه تم إطلاق النار على اكس اكس اكس تنتيشن، واسمه الحقيقي جاهسين اونفروي، قبل الساعة الرابعة بعد الظهر بالتوقيت المحلي (20:00 بتوقيت غرينتش) الاثنين، عقب أن اقترب منه شخصان لدى مغادرته لمتجر لبيع الدراجات البخارية في منطقة ديرفيلد بيتش.

وأضاف مكتب رئيس الشرطة في تغريدة “أطلق مشتبه به واحد على الأقل النار نحو اونفروي. وقد فر الاثنان في سيارة رياضية (اس يو في) سوداء اللون. ويقول المحققون إنه يبدو أن الحادث عملية سرقة محتملة”.

وجرى نقل اونفروي (20 عاما) لمستشفى بروارد، حيث تم إعلان وفاته.

ويذكر أن اونفروي أصدر أول أغانيه عام 2014. (د ب ا)