قاض يلغي جلسة في قضية ستورمي دانييلز ضد ترامب وكوهين

واشنطن: ألغى قاض في لوس انجليس جلسة كانت مقررة يوم 21 يونيو حزيران وكان يعتزم محامي ممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانييلز أن يطلب فيها استئناف دعوى ضد الرئيس دونالد ترامب ومحاميه السابق مايكل كوهين.

ووفقا لأمر صدر الاثنين، قرر جيمس أوتيرو قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية أنه ليس من الضروري سماع الدفوع بخصوص طلب مايكل آفيناتي، محامي دانييلز، رفع تأجيل لمدة 90 يوما كان قد تقرر فرضه يوم 28 أبريل نيسان الماضي.

وأشار القاضي عندما اتخذ قرار التأجيل إلى التداخل المحتمل بين الدعوى التي أقامتها دانييلز وتحقيق جنائي منفصل يجريه الادعاء الاتحادي في مانهاتن قال إنه قد يؤدي إلى إصدار لائحة اتهام ضد كوهين.

وكانت دانييلز قد أقامت دعوى قضائية لإنهاء اتفاق دفع كوهين بموجبه 130 ألف دولار مقابل عدم الحديث عن علاقة حميمة ربطتها بترامب عامي 2006 و2007.

وتتضمن الدعوى القضائية أيضا اتهاما بالتشهير عندما لمح كوهين إلى أنها كذبت بخصوص علاقتها مع ترامب.

وأنكر ترامب أن علاقة جنسية ربطته بدانييلز، واسمها الحقيقي ستيفاني كليفورد.

ونشر آفيناتي قرار أوتيرو على حسابه على تويتر دون الخوض في مضمون القرار.

ولم يصدر أوتيرو قرارا بعد بخصوص طلب كوهين استصدار أمر يقضي بمنع آفيناتي من التحدث عنه “تعطشا للشهرة فيما يبدو” في عشرات المقابلات التلفزيونية ومئات الرسائل على تويتر.

ويتعلق التحقيق الجنائي في مانهاتن بتعاملات تجارية لكوهين. وأقامت دانييلز هناك دعوى منفصلة بالتشهير ضد ترامب في أبريل نيسان.(رويترز)