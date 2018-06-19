الحرس الثوري الإيراني لا يعتزم زيادة مدى الصواريخ حاليا

لندن: قال قائد الحرس الثوري الإيراني الثلاثاء إن إيران لا تعتزم في الوقت الراهن زيادة مدى صواريخها، مشيرا إلى أن المدى الحالي وهو 2000 كيلومتر كاف لحماية الجمهورية الإسلامية.

ونقلت وكالة تسنيم للأنباء عن الميجر جنرال محمد علي جعفري قوله “لدينا القدرة العلمية التي تتيح زيادة مدى صواريخنا، لكن هذا ليس ضمن سياستنا الحالية لأن معظم أهداف الأعداء الاستراتيجية تقع بالفعل ضمن مدى 2000 كيلومتر. هذا المدى كاف لحماية الجمهورية الإسلامية الإيرانية”.(رويترز)