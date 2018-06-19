عمرو دياب يغني لدينا الشربيني في روسيا وابنه عبد الله يحيي الجمهور- (صور وفيديو)

“القدس العربي”: تداول عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو من حفل عمرو دياب الذي قام بإحيائه في روسيا، ويكشف عن قيامه بتقديم أغنية “برج الحوت”.

ووجه دياب كلمات أغنيته إلى دينا الشربيني، التي كانت موجودة في الصفوف الأولى، ولكنها استقبلت تصرفه ونظراته لها بخجل شديد، وحاولت إخفاء وجهها من خلال وضع شعرها عليه.

وشهد الحفل حضور عبدلله، نجل عمرو دياب، الذي صعد معه إلى المسرح لتحية جمهور والده في روسيا.