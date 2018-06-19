كيف أحرج رئيس شركة صينيّة وزير الرياضة الجزائري!ـ (فيديو)
Jun 19, 2018
“القدس العربي”:
انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو اثار الكثير من التعليقات ويظهر فيه وزير الرياضة الجزائري محمد حطاب وهو يتحدث بالفرنسية، ثم بإنكليزية ركيكة مع رئيس شركة صينية مكلفة بمشروع ملعب “براقي” في العاصمة الجزائرية، و الذي تأخر إنجازه طويلا.
غير أن الوزير الجزائري تفاجأ بأن رئيس الشركة الصينية يرد عليه بلغة عربية وبلسان طليق، مما جعله في موقف محرج جدا.
وزير جزائري تفلسف باللغة الانجليزية التي لا يتقنها جيدا في محاولة منه لتفسير ما ماقاله بالعربية لضيفه الوزير الصيني …
لكن كانت هنالك مفاجأة ..جعلت الوزير الجزائري يتجمد في مكانه. pic.twitter.com/unQwX8r6lu
— هدى جنات (@hodnnat) 18 June 2018
يااا الله كم أثلج صدري هذا الصيني بحركاته و إشاراته ثم بإجابته المتهكمة من هذا الزير و كم هم كثر امثاله في بلادنا. إنه يتكلم أحسن من’ التي يفترض فيها إعطاء المثل الاول للمتمدرسين حتى يتقنوا لغتهم
إنها الحصيلة ‘الرائعة’ تحت الرعاية السامية لفخامة رئيس الجمهورية