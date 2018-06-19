كيف أحرج رئيس شركة صينيّة وزير الرياضة الجزائري!ـ (فيديو)

“القدس العربي”:

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو اثار الكثير من التعليقات ويظهر فيه وزير الرياضة الجزائري محمد حطاب وهو يتحدث بالفرنسية، ثم بإنكليزية ركيكة مع رئيس شركة صينية مكلفة بمشروع ملعب “براقي” في العاصمة الجزائرية، و الذي تأخر إنجازه طويلا.

غير أن الوزير الجزائري تفاجأ بأن رئيس الشركة الصينية يرد عليه بلغة عربية وبلسان طليق، مما جعله في موقف محرج جدا.