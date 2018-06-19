مقتل 26 مسلحاً في ضربات جوية تركية بجنوب شرق تركيا وشمال العراق

اسطنبول: قالت القوات المسلحة التركية الثلاثاء، إنها قتلت 26 مسلحاً في ضربات جوية على جنوب شرق تركيا وشمال العراق هذا الأسبوع كما دمرت مواقعهم ومخابئهم ومستودعات الذخيرة الخاصة بهم.

وقال الجيش في بيان عبر حسابه على تويتر، إن الضربات نُفذت يومي الأحد والاثنين في إقليمي ديار بكر وشرناق التركيين، وفي منطقة أفاسين باسيان بشمال العراق، حيث توجد قواعد لحزب العمال الكردستاني.

وكثف الجيش التركي ضرباته الجوية في شمال العراق مستهدفاً قواعد لحزب العمال الكردستاني في قنديل، قرب الحدود العراقية الإيرانية حيث تشتبه أنقرة في تمركز القيادات البارزة للحزب المحظور.

وصعدت أنقرة تحذيراتها في الفترة الأخيرة من هجوم بري محتمل على منطقة قنديل حيث توعد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان “بتجفيف مستنقعات الإرهاب” هناك.

من ناحية أخرى قال مكتب حاكم إقليم سيرت بجنوب شرق تركيا إن جندياً تركياً قتل وأصيب اثنان في ساعة مبكرة من صباح اليوم إثر انفجار عبوة ناسفة بدائية الصنع زرعها حزب العمال الكردستاني في الإقليم.

وفي إقليم شرناق المجاور على الحدود مع العراق، قال مصدر أمني إن جنديين قتلا وأصيب ثلاثة بجروح في انفجارين منفصلين.

وتصف تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حزب العمال الكردستاني بأنه تنظيم إرهابي ويشن الحزب تمرداً منذ عشرات السنين في جنوب شرق تركيا. (رويترز)