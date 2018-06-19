مسؤول أمني إسرائيلي يزور موسكو سراً لبلورة تفاهمات جديدة في الجنوب السوري

لندن- “القدس العربي”: التقى مستشار الأمن القومي الإسرائيلي مئير بن شبات في موسكو الاثنين، بمستشار الرئيس الروسي لشؤون الأمن القومي نيكولاي تروشف نيكولاي بتروشف ومسؤولين آخرين.

وذكر موقع القناة العاشرة إلى أن المحادثات التي أجراها “مئير بن شبات” تركزت على الاقتراح الروسي لبلورة تفاهمات جديدة في جنوب سوريا.

وأضاف الموقع إن “بن شبات” توجه الى موسكو سراً بعد إجراء محادثة هاتفية يوم الجمعة بين رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو والرئيس الروسي فلادمير بوتين حول الوضع في سوريا.