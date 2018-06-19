 المبعوث الأمريكي للسلام: لقاء الملك عبدالله ونتنياهو مهم للمنطقة بأسرها

لندن- “القدس العربي”: أكد المبعوث الأمريكي لعملية السلام جيسون غرينبلات، أن اللقاء الذي جمع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في العاصمة الأردنية عمان، مهم جداً للمنطقة بأسرها.

وقال في تغريدة له عبر “تويتر” إن الاجتماع كان مهماً للبلدين وللمنطقة بأكملها، مُعرباً عن سعادته بالاجتماع وبحثه القضايا المركزية المهمة.

وكان الملك عبد الله، استقبل نتنياهو في عمان في لقاء لم يعلن عنه مسبقاً لبحث عديد القضايا التي تهم المنطقة.