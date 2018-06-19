جدل حول فيديو يجمع شيرين عبد الوهاب بزوجها في السعودية – (فيديو)

لندن – “القدس العربي”: أثارت المطربة المصرية شيرين عبد الوهاب جدلاً عند وصولها إلى السعودية الإثنين بصحبة زوجها المطرب حسام حبيب، لتقديم أول حفل غنائي لها في جدة الثلاثاء، وسيكون مخصصاً للنساء فقط.

وأثار ظهور شيرين ممسكة بيد زوجها جدلاً واسعاً بين متابعيها، الذين اعتبروا تمسكها بزوجها وحضوره في مناسباتها والحفلات الخاصة بها دليلاً على صدق مشاعرها.

وكانت النجمة المصرية عبرت عن سعادتها بأوّل حفل غنائي لها في السعودية، وأكّدت أنّها ستقدّم مزيجاً من اشهر أغنياتها القديمة إضافة لأغنيات جديدة من ألبومها الغنائي المنتظر صدوره خلال الشهر المقبل ويتضمن أغنيات خليجية.