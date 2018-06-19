اليمن: القوات الحكومية تتقدم جنوبي الحُديدة وقتلى مدنيين بانفجار لغم

اليمن: تقدمت، الثلاثاء، القوات الحكومية اليمنية المسنودة بقوات التحالف العربي بقيادة السعودية، نحو مركز مديرية الدريهمي جنوب مدينة الحديدة (غرب)، وفق مصدر عسكري حكومي.

يأتي ذلك بعد ساعات قليلة من سيطرة القوات الحكومية، بالكامل، على مطار مدينة الحديدة.

وقال صالح شنظور، وهو مصدر مسؤول بالمركز الإعلامي لـ”قوات العمالقة” الحكومية، إن الأخيرة وقوات “المقاومة التهامية” الموالية لها، تقدمت باتجاه مركز مديرية الدريهمي.

وأضاف “شنظور” أن معاركاً عنيفة تدور بين قوات “اللواء الثاني عمالقة”، ومسلحين من الحوثيين، في واديْ “نخل” و”الرمان” شمال مركز المديرية.

وأشار الى أن مقاتلات التحالف تقصف مواقع وخنادق الحوثيين، تمهيداً لتقدم القوات على الأرض للسيطرة على مركز المديرية.

وفي مدينة الحديدة شمال مديرية الدريهمي، أحكمت القوات الحكومية سيطرتها على قرية “منظر” الواقعة على الطريق الساحلي جنوبي المدينة، وفق شنظور.

وشكلت القرية، في الأيام الماضية، ساحة للمعارك بين الطرفين.

وباتجاه الشرق، أفاد مسؤولون حكوميون أن معاركاً عنيفة بين القوات الحكومية والحوثيين في حرم (محيط) مطار المدينة، أسفرت عن السيطرة عليه، وهو يضم المطار المدني والحربي، وموقعاً عسكرياً تابعا للدفاع الجوي.

وأفاد مصدر ميداني، مفضّلاً عدم الكشف عن هويته كونه غير مخول بالحديث للإعلام، إن قتلى وجرحى من الطرفين سقطوا في المواجهات، مشيراً الى أن 4 جنود حكوميين وصلت جثامينهم إلى مواقع متأخرة للقوات الحكومية، بالإضافة إلى جرحى آخرين، تمهيداً لنقلهم إلى مستشفيات مدينة عدن، العاصمة المؤقتة، جنوبي البلاد.

وأضاف أن المقاتلات الحربية تقصف عربات عسكرية كانت تتقدم في المعارك، وأن عدداً كبيراً من الحوثيين قُتلوا، دون تقديم أرقام دقيقة في ذلك.

وفي السياق نفسه، قال وكيل محافظة الحديدة، وليد القديمي، في تغريدة عبر “تويتر”، إن مدنيين (لم يحدد عددهم) قُتلوا بانفجار لغم زرعه الحوثيون في حي الربصة السكني، جنوبي المدينة.

وحذر القديمي المدنيين من التواجد قرب المباني والمناطق المرتفعة، حفاظاً على سلامتهم، بعد أن اعتلاها قناصة حوثيون، ونشر عدداً من أسماء المباني والمواقع المرتفعة على صفحته.

وخفّت الحركة بشكل كبير في المدينة بعد أن لزم السكان منازلهم على وقع الانفجارات العنيفة التي تُسمع من الجهة الجنوبية، فيما قال أحد السكان، إن أكثر من مائة انفجار سُمع دويه حتى اللحظة.

وأشار إلى أن الشوارع في الأحياء الجنوبية بدت خالية من المارة.

من جهتها، قالت قناة “المسيرة”، الناطقة باسم الحوثيين، في خبر مقتضب، إن 7 غارات شنها طيران سعودي وأمريكي على مطار الحديدة، وإن مسلحيهم (الحوثيين) قطعوا خط الإمداد على القوات الحكومية في الدريهمي.

وتتواصل، منذ أسابيع، العمليات القتالية على طول الساحل الغربي لليمن باتجاه محافظة “الحديدة”، التي بدأت القوات اليمنية بإسناد من التحالف العربي، فجر الأربعاء الماضي، عملية عسكرية لتحريرها من الحوثيين. (الأناضول)