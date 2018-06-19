مرشح للرئاسة التركية: أحرص على صلاة الجمعة يوميا منذ كان عمري 15 عاما! ـ (فيديو)

لندن-”القدس العربي”:

في موقف أثار كثير من الجدل والسخرية، تداول ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للمرشح للانتخابات التركية المبكرة عن حزب الشعب الجمهوري “العلماني ” محرم إينجه ، يقول فيه إنه يصلي الجمعة كل يوم.

ويظهر مقطع الفيديو المرشح الرئاسي وهو يخاطب مؤيديه في ولاية كهرمان مرعش قائلا: “أنا لا أكذب على أحد.. أنا لا أصلي الخمسة أوقات..لكن منذ أن كان عمري 15 عاما فإنني ولله الحمد أصلي صلاة الجمعة كل يوم”.

ويذكر أن الانتخابات الرئاسية التركية المبكرة تنطلق الأحد المقبل 24 يونيو/حزيران 2018،ويتنافس فيها ستة مرشحين يتقدمهم الرئيس أردوغان عن حزبه (العدالة والتنمية) و”تحالف الشعب”، ومحرّم إينجه مرشح الشعب الجمهوري، وميرال أكشنار مرشح الحزب الجيد، وصلاح الدين دميرطاش مرشح الشعوب الديمقراطي.