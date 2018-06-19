الرئيس اللبناني يؤكد رفض قرار نقل السفارة الأمريكية في إسرائيل الى القدس

بيروت: أكد الرئيس اللبناني العماد ميشال عون الثلاثاء، موقف بلاده الرافض للقرار الأمريكي بنقل السفارة الأمريكية في إسرائيل الى القدس.

وقال عون ، خلال استقباله اليوم وفداً من المطارنة الكاثوليك في الولايات المتحدة الامريكية ، إن “المدينة المقدسة تضم معالم دينية للمسيحيين والمسلمين واليهود، ولا يمكن أن تكون لفريق ديني دون الآخر”.

كما دعا عون الوفد إلى “التحرك لدى الإدارة الأمريكية لدعم موقف لبنان وتسهيل عودة النازحين”، لافتاً الى “العراقيل التي تضعها بعض الجهات الخارجية في طريق السعي اللبناني”.

وأطلع الرئيس عون الوفد على الأوضاع في لبنان، مركزاً على “الأزمات الخارجية والاقتصادية والحرب السورية التي أرخت بثقلها عليه، لا سيما تداعيات النزوح السوري، ومطالبة لبنان بعودة متدرجة للنازحين الى المناطق الآمنة في بلادهم”.

من جانبه ، أكد الوفد للرئيس عون “اهتمام أبناء الرعايا الكاثوليك في الولايات المتحدة الأمريكية بالوضع في لبنان”، منوهاً ب”الجهود التي يقوم بها الرئيس عون لتثبيت الأمن والاستقرار فيه وبالسياسة الحكيمة التي يقود بها البلاد “.

يذكر أن عدد النازحين السوريين في لبنان يبلغ نحو مليون و850 الف نازح، عاد منهم في 18 نيسان/ابريل الماضي 500 نازح من بلدة شبعا جنوب لبنان إلى قراهم السورية.( د ب أ )