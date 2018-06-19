هل سيتم طرد هذا الفنان العربي من كندا ؟

لندن-”القدس العربي”:

يواجه مغني راب جزائري قرارا بترحيله من قبل السلطات الكندية من البلاد.

وكانت لجنة الهجرة الكندية قد منحت فنان الراب الجزائري ‘إنيما’ واسمه الحقيقي سمير سليماني مهلة لمدة خمس سنوات في 14 مارس الماضي، مما يسمح له بالبقاء في كندا حتى عام 2023، بشرط حسن السير والسلوك، حسب موقع الأخبار الكندي” lapresse.ca”.

ويشار إلى أن المغني الجزائري وصل كندا في أوائل عام 2000، وعمره وقتها 11 عاما، وتمكن من الحصول على وضع إقامة دائمة، لكنه لم يكن ابدا مواطنا كنديا مثاليا حيث ارتبط بجرائم تتعلق بالمخدرات والسرقة واستخدام العنف، وفقا لمصادر كندية.

وكانت وكالة خدمات الحدود الكندية تقدمت بطلب إلى المحكمة الفيدرالية في مايو الماضي، لإبطال الإقامة الممنوحة للمغني. وقالت زوفيا برزيبيتكوسكي، ممثلة خدمات الحدود الكندية: “سمير سليماني يمجد الجريمة، ويفتخر بجنيه منها الكثير من المال، بلغة بذيئة جدا”.

وقال ستيفان هاندفيلد محامي مغني الراب الذي انه “في غضون 25 عاما من ممارسته المحاماة، لم يرى حالة مشابهة ” .

ويواجه الفنان الجزائري اتهاما حول خطاباته التي تتضمن عنفا “تمجيد العنف”، وتشير المعلومات انه تمت مواجهته من قبل بتهم جرائم تتعلق بالمخدرات واستخدام العنف أو التهديد بالعنف.

وكان مغني الراب قد سبق تهديده بالترحيل من كندا وأعرب عن ندمه أمام مجلس الهجرة وطلب الإذن بالبقاء في البلاد، قائلاً إنه يتفهم عواقب تصرفاته السابقة.